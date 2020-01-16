徐風：FTX爆煲 加密貨幣仍有發展空間

令加密貨幣參與者擔心的是，交易量排第三的FTX倒閉後，會否與今年5月Luna歸零一樣，對市場造成嚴重震盪，甚至讓加密貨幣從此失去市場信心。

Luna出事 實驗失敗結果

故此，必須先弄清楚Luna與FTX爆煲的分別。Luna爆煲，是一場加密貨幣「實驗」，希望以波動的Luna作為抵押品，令穩定幣UST長期與美元掛鈎，加強UST的流通性及穩定性。然而，利用極為波動的資產作為抵押品，並以高達20厘息率吸引用戶將Luna轉換成UST儲蓄，以及沒有因應Luna的波動性而設定「防火牆機制」，例如增設兌換手續費及時間限制、兌換UST的準備金等，注定終有一天，當用戶將大量UST轉換回Luna並出售時，Luna會急劇下跌，致UST無法與美元掛鈎，恐慌蔓延而失敗收場。

Luna一夜歸零，影響所有加密貨幣表現，也令持有大量加密貨幣資產的機構投資者根本沒有機會出售資產套現。結果，三箭資本（3AC）等基金公司破產，近期也有指由SBF控制的對冲基金公司Alameda Research也因Luna爆煲錄得巨額虧損，從而挪用客戶資產解困，釀成今次事件。

至於FTX爆煲，則相當於交易所或證券行挪用客戶資金倒閉。相比Luna接近300億美元一夜歸零，FTX「僅」挪用客戶資金約100億美元，規模較小；由FTX發行的代幣FTT雖同樣歸零，但大部分由同系的Alameda持有，故歸入100億美元虧空之中，暫未見明顯的溢出效應。較受事件影響的機構投資者，一般而言都會分散資金至其他交易所交易，也會對冲部分交易倉位，故此，FTX倒閉雖然會讓這些基金蒙受部分損失，但並非完全無法挽救。

事實上，交易所爆煲在加密貨幣行業而言並非新鮮事。2014年曾經最大的交易所Mt.Gox聲稱遭黑客入侵而倒閉，2019年初香港虛幣交易所Gatecoin突然清盤，都曾對行業造成震盪，但加密貨幣其後也愈來愈受市場關注，Bitcoin價格由2014年僅約數百美元，升至去年接近7萬美元。

2020年至今的加密貨幣周期，早期受惠各國央行極為寬鬆的貨幣政策，刺激風險資產受追捧而急升，另一方面是由2019年起，加密貨幣行業開始出現的去中心化金融（De-Fi），令加密貨幣持有者可以透過這些協定，更方便地將手頭上的加密貨幣抵押，換成其他資產再投資，進一步推高加密貨幣價格，吸引更多散戶進場所致。

行業持續創新貼地 仍可吸引資本

但隨着環球央行為應付通脹而加息，收緊貨幣政策，令資金撤出高風險資產。因加密貨幣高波動及低流通的特性，價格容易急跌，利用高槓桿操作的機構投資者及基金難以轉身，容易破產收場。另一方面，由於加密貨幣沒有央行作為最終貸款人接收風險，只能任由機構倒閉，風險擴散，也造就加密貨幣價格大起大跌的重要原因。

無可否認，FTX突然破產倒閉，會影響市場信心，但只要市場重新回到貨幣寬鬆的狀態，加密貨幣行業持續創新及更加「貼地」，推出更多能夠與現實接軌的功能，還是會重新吸引資本，推動行業發展，也推動加密貨幣的價格持續向上。

[徐風 隨風投資]