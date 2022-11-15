人行加大支持小微企業延期還款

付款期最長可延至明年中

《通知》明確，對於2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影響暫時遇困的小微企業貸款，包含個體工商戶和小微企業主經營性貸款，還本付息日期原則上最長可延至2023年6月30日。延期貸款正常計息，免收罰息。

各銀行業金融機構應根據借款人生產周期及資金回籠周期等，合理確定延期貸款的到期日及結息方式，避免集中到期。

為了充分調動銀行業金融機構的積極性，《通知》提出，對於銀行業金融機構因執行延期還本付息政策產生的流動性問題，人民銀行綜合運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕，繼續發揮好普惠小微貸款支持工具作用，支持包括延期貸款在內的普惠小微貸款穩步增長。

續支持發行小微企業金融債券

同時鼓勵銀行業金融機構在依法合規、風險可控的前提下，通過信貸資產證券化等方式，盤活存量信貸資源。繼續支持銀行業金融機構發行小微企業金融債券，嚴格規範募集資金使用管理。此外，在有效防控風險的前提下，對於缺乏部分材料的貸款延期申請可「容缺辦理」，事後補齊。