中央准房企合理運用預售監管資金 優質內房商有份參與 有利現金周轉

明報記者 方楚茵

昨天多個部委再推出支持內房行業「新招」，主要針對「商業銀行出具保函置換預售監管資金」，當中提到商業銀行須按市場化原則去評估內房的信用風險、財務狀况、聲譽風險等的基礎上進行自主決策，與優質房地產企業開展保函置換預售監管資金業務。

內銀須按市場化評估風險

商業銀行又需在保函有效期內，如監管帳戶內剩餘資金不足以支付項目工程款，出函銀行應立即履約墊付等。同時明確商銀不得對其主要股東、控股股東或關聯方的內房企業發出保函置換預售監管資金等多項限制，意味商銀在與內房進行預售資金置換時，若現問題需自行承擔後果。

券商銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武直言，今次政策力度不及2500億元人民幣金援及16招，事關今次明確要求如內房的監管帳戶內剩餘資金不足以支付項目工程款，出函的商業銀行應立即履約墊付，並且墊付資金應足額計提撥備，將影響銀行自身的財務情况。在市場化行為下，商銀將衡量自身風險才會願意發出保函，所批額度亦要視乎內房的建築款是否足夠到位，故內房最終未必能取得最高限額，甚至只能少數動用帳戶資金。

此外，今次通知亦明確是「經營穩健、財務狀况良好的『優質』房地產企業」才有份參與，意味目前已出現風險或財務情况欠佳的內房已無法受益，相信最終只有部分優質內房、國企能受益。

鄭懷武指現時實體市場未見回暖，預售資金規模亦愈來愈細，相信銀行往後仍需要視乎內房在帳戶內資金是否能達到「保交樓」條件、到底是按企業還是按個別項目去批核保函等，都會影響部分面臨出險或已出險的房企是否受惠此招，目前市場上已僅餘約三分一內房尚未出險。

內銀開會洽加大內房信貸

另一方面，《21世紀經濟報道》昨晚報道從多方面了解， 於日前內地推出「16招」後，多家銀行昨天舉行內部會議，討論進一步加大房地產信貸投放力度，包括針對「白名單」房企，按住宅類項目資金運轉情况與銷售前景積極提供信貸支持；又將完善盡職免債制度，鼓勵銀行信貸部員工深入了解房產企業資金需求，在落實風控要求的情况下提供開發貸、過橋貸款等多種方式金融服務；亦會加大房地產企業併購的貸款或發債融資支持，促使房地產企業通過兼併整合，有效解決部分企業資金鏈問題。