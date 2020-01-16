大摩調高恒指目標至18200點

大摩又預期，MSCI中國指數的波幅會擴大，但有較大機會向上，取決於內地放寬防疫措施進度，政策重心會否聚焦經濟發展，同時經下調盈利預測後低基數效應等因素。

該行表示，由於預期自中共二十大到明年3月正式委任官員期間，沒有新消息跟進，料到2023年尾，MSCI中國指數較今年的升幅會有14%，與MSCI新興市場的升幅12%幾近看齊。按照新定的明年底目標水平，在基本情况下，恒指、國企指數、MSCI中國及滬深300指數，會分別見18,200點、6150點、59點及4140點，分別較昨日收市有3.3%、3.2%、13.5%及9.2%的向上空間（見表）。當中MSCI中國指數在盈利預測面對較多不同潛在影響及風險溢價下，因此在最牛及最熊之間差距會擴大至分別高見74點及低見40點。

看好內需零售股

隨着市况高度依賴內地有否迹象退出動態清零政策；政策是否再聚焦於經濟增長、私營市場及外國投資；盈利預測在進一步向下調整後，可在較低基數下復蘇；甚至中概股ADR退市風險消退；以至進一步推出寬鬆措施等多項因素發展下，大摩預期市况的牛熊差距亦整體上移。尤其美國上市公司審計監督委員會（PCAOB）對中概股審計結果正面，大摩相信，這對提振離岸的中概股作用會大過A股市場，當中尤其看好內需零售股，並給予「超配」評級。