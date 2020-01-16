港股曾重上18000 內房股續急升 收市升幅減逾半 成交破2000億創5個半月高

明報記者 陳偉燊

連同昨日升市，港股已經連升兩天，累計上升1538點，升幅達9.6%。成交額更較上周五增加223.21億元。雖然整體成交額增加，但是「北水」流出金額則創過去15個月高位（見另文）。同時，主板的沽空比率亦連日上升，昨日已達14.3%，較上周四的12.4%，增加1.9個百分點。

受惠內房新推措施 碧桂園飈46%

港股昨日繼續做好，早上一度突破18,000點大關，高見18,011點，但在午後因應內地A股回軟，深圳成指及上證指數收市分別跌0.2%及0.1%，加上道指期貨在中美元首會談前回軟，美匯指數又再扯升，重上107水平，均不利股市表現。港股最終自高位回落392點，最終收報17,619點。恒指夜期昨晚保持高水，比日間進一步擴大，截至昨晚10時20分，高水幅度達到127點。

一眾大藍籌中，以內房股升勢最厲害，當中尤以民營的內房升幅最多，碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）「孖寶」分別大升45.5%及26.7%，龍湖集團（0960）亦升16.5%。國營內房方面，華潤置地（1109）也抽高11.8%，中國海外（0688）則升8.9%。

大摩唱好 招行升7.5%

除了內房外，內銀股招商銀行（3968）獲美銀發表報告，將該股A股及H股評級由「跑輸大市」，變成「買入」，加上大摩「吹笛」，認為招行未來60日有七至八成機會上升，刺激該股大升7.5%。至於重磅的藍籌科網股中，升幅最多為京東（9618）及網易（9999），分別升4.3%及3.9%。但是美團（3690）則掉頭回落，跌1.9%。半新股方面，洪九果品（6689）創歷史新高，高見50元，升6.3%。

謝明光：港股處轉角市

永裕證券董事總經理謝明光認為，港股目前處於轉角市。因應市場內早有投資者於上周入市部署追入內房股，隨着內房股昨日大幅抽高，已見有投資者止賺，亦見流入港股的內地資金即「北水」已經減少，又臨近世界盃開鑼。一般而言，在轉角市下成交會較大，但是在之後成交會逐步減少。他相信，大市未來一兩天升幅有限，估計每天升幅最多200至300點而已。