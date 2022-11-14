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家族辦公室助內地富豪傳承

【明報專訊】羅兵咸永道發布了《2022年全球家族企業新生代調研中國報告》，以了解家族企業新生代（新生代）領袖的優先事項和挑戰。面對新冠疫情、地緣政治、經濟衝擊、氣候變化等問題，新生代所肩負的責任無論從廣度還是深度來看都是前所未有的複雜和艱巨。與此同時，家族企業對推動中國經濟日益增長的重要性有增無減。對於「家族」與「企業」兩大部分該如何永續經營的問題，家族企業其實可透過「家族辦公室（Family office）」作為家族傳承方式。

明報記者 龍彩霞

根據美國家族辦公室協會（Family Office Association）的定義，家族辦公室（Family Office）是專為超級富有的家庭提供全方位財富管理和家族服務，雖然中國富豪對一早安排遺產分配較有忌諱，但近期出現的不少爭產新聞也迅速導致上一代積極考慮有關安排。

港家族辦公室比例遠高於內地

當新生代期待從現任企業領袖中，接棒領導家族企業的時候，香港和中國內地的家族企業與相對更成熟的全球同行相比下，展示出一些不同的趨勢。目前，香港和中國內地家族企業的新生代大多數僅為家族的第二代（中國內地：94%；香港：61%；全球：51%）。而全球範圍內更多家族企業領袖則來自家族的第三代或第三代以上的家族後裔（中國內地：6%；香港：39%；全球：43%）。

此外，財富跨代傳承早已成為那些較成熟的家族企業的重中之重，全球42%的家族企業均設立了家族辦公室。而香港作為《福布斯》在2022年擁有億萬富翁排名第六位最多的地區，不出所料擁有家族辦公室的家族企業的比例相對較高，為60%，較中國內地家族企業（31%）高出29個百分點。

隨着很多創業一代開始邁入花甲之年，新生代必然被寄予厚望繼承衣缽，成為企業的未來接班人。目前，香港有54%的家族企業，已經由新生代全部或部分接手企業管理職能；這比例在中國內地企業中略少，只有46%；全球則為53%。另外，由於中國內地家族企業發展相對成熟，中國內地家族企業的新生代，作為第二代家族企業接班人，將更多參與企業未來發展。展望未來，與全球同儕相比，中國內地家族企業的新生代中渴望成為企業接班人的比例（69%），將遠高於全球比例（全球：51%；香港：61%）。

內企新生代冀實現業務增長

身處持續的疫情和地緣政治環境下，企業的生存發展舉步維艱。為確保生存，在新常態下實現可持續增長勢在必行，商業優先事項亦將決定家族企業的發展軌迹。72%的中國家族企業新生代認為，實現業務增長應該是他們公司未來兩年的首要任務（全球：65%），其次是採用新技術（中國：52%；全球：44%）。大多數新生代認為實現業務增長（中國：58%；全球：44%），以及拓展到新行業或市場（中國：23%；全球：25%），將是他們的兩大首要任務。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合伙人黃煒邦表示：「為了贏得現任家族企業領導者和更多公司員工的信任，新生代需要證明他們具有領導企業取得成功的遠見和能力。運用他們在數碼文化方面的認識和對科技的熱中，致力於數碼化轉型等創新領域，可能是新生代在家族企業中一個很好的起點。實踐ESG不單只是為了遵守法規，它已日益成為企業戰略的一部分，以及長期業務增長的動力。雖然新生代迫切需要為可持續的未來做更多的工作，但他們需要額外的專業知識，以確保他們採取正確的行動，並從他們開始領導企業的第一天起，就將ESG考慮因素納入他們的決策過程」。

羅兵咸永道中國內地及香港家族企業及私人財富稅務策劃主管合伙人王志偉建議：「繼任計劃需要現任家族領導者和新生代共同協商和努力。隨着疫情中家庭成員間加強溝通，新生代正處於一個合適的時機與其他相關人士進行及時和高透明度的對話，以便在家族企業中學習和成長」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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