維港灣均呎跌穿1.7萬

明報記者 何嘉慧

園景2房740萬沽 重返7年前價位

中原地產首席分區營業經理黃家全表示，維港灣第10座中層F室，實用面積457方呎2房間隔，望內園景及市景，議價後以740萬元成交，成交價為屋苑同類單位近7年新低，重返2015年價位，實呎16193元。

不過，原業主早於1999年1月以298萬元一手購入，持貨逾23年，帳面仍然賺442萬元，單位期內升值近1.5倍。黄續稱，買家多持觀望態度，由於移民減價盤充斥市場，未來樓價仍有下調壓力。

第一城3房業主料損手18%離場

中原地產區域營業經理麥家寶表示，粉嶺御庭軒6座低層單位，實用面積460方呎2房間隔、連158方呎平台，原業主因移民，原叫價610萬元，經議價後減價87萬元或約14％，以523萬元易手，實呎11370元；原業主2019年11月598萬元購入，持貨約3年，額印期滿即轉手，帳面已蝕75萬元，若連使費計，或需實蝕逾104萬元或17％。

沙田上車盤第一城亦錄移民盤蝕讓成交。美聯物業聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城第22座中低層C室，實用面積約484方呎3房間隔，原業主因移民放售，原叫價670萬元，最終減價47萬元或7%，以623萬元易手，實呎約12872元；原業主2019年9月以708萬元購入，持貨3年，帳面已蝕約85萬元，若連使費計，料實蝕近125萬元或約17.7%。

愉城3房765萬沽 同類3年最低價

荃灣指標屋苑愉景新城，亦新錄近3年新低價成交。中原地產副分區營業經理余仲平表示，愉景新城第11座高層D室，實用面積581方呎3房連套房間隔，原叫價912萬元，最終劈價147萬元或16%、以765萬元沽出，實呎13167元，成交價為屋苑3房單位近3年新低，重返2019年價位，惟原業主1997年10月以495.4萬元購入，持貨25年，帳面仍賺269.6萬元或54%。

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