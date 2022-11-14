布少明：樓巿寒冬 代理須自強

資金暖流未至，樓市寒冬未過，成交持續低迷，估計全年整體物業註冊量，即住宅及非住宅物業加起來約6萬宗，以全港4萬個地產代理營業員計算，即每人全年平均只開1.5張單，整個代理行業的生態已經被疫情徹底破壞。成交「僧多粥少」，代理行業整固難免。近日市場傳出，某代理行準備裁減一半的分行數目。分行減少，「Team數」自然也要收縮，於是要求分行經理兼做營業員的工作，實行全民皆兵。傳聞是真是假無從稽考，但本行亦會嚴格執行「Bottom榜」制度，業績未如理想的員工將視乎個人能力及過往成績，被辭退或停職，以「精兵簡政」的模式，迎接席捲全行業的風暴。

現時眾多地產代理分行的租約，都是在成交活躍時簽下。其時，由於惡性競爭環境，行內非理性搶舖，有許多租金雖然高於市場水平，但我們為生意也勉強租下。當成交維持一定水平時，收入足可抵消，只是盈利被蠶食；當成交下跌，這些高租金低盈利分行即會造成沉重的負擔。

沒有人有水晶球，樓市未來起跌難料。艱難時期，與其幻想有人伸出援手，不如自強不息求存。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]