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瑞銀亞洲：科技股續反彈 納指購10657

【明報專訊】美國10月通脹數據出爐，CPI增幅低於市場預期並回落至7.7%，市場好友如枯木逢春，潛在購買力獲得釋放，美股上周四急升，道指升1201點，納指亦重上11,000點關口。投資者認為通脹數據放緩反映加息奏效，預期未來加息壓力紓緩，刺激環球股市做好，看好道指可留意道指認購（10620），行使價35,000點，2023年3月到期，有效槓桿約9.6倍。如投資者看好納指，可留意納指認購（10657），行使價11,800點，2023年3月到期，有效槓桿約6.8倍。

跟隨美股走勢，恒指上周五裂口高開至17,000點，全日升1244.62點。如投資者希望兩手準備，看淡可留意恒指熊證（53741），收回價17,700點，2025年2月到期，有效槓桿約41倍。如投資者看好恒指，可留意恒指牛證（59105），收回價16,595點，2023年9月到期，有效槓桿約19倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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