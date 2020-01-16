何啟聰：股價倘破300元 港交所購25169

港股急彈，大市成交跟隨回升，港交所（0388）周五曾急升逾12%，高見287.8元的逾1個月高位，收市升逾11%。港交所破位，資金追貨。300元關口或是判斷港交所能否繼續回勇的關鍵，若成功突破，好友或可加注追貨，看好或可考慮港交認購證25169，行使價320.2元，2023年3月到期，實際槓桿約6.7倍。若始終受制於該水平，或可考慮在股價貼近但未能升穿300元之際，反手作淡倉部署，看淡或可留意港交認沽證26434，行使價252.68元，2023年4月到期，實際槓桿約5.3倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]