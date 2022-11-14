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2022年11月14日星期一
林少陽 細味投資
投資策略
廣東道風光不再 舖租8年瀉八成 南洋商業銀行72萬租近2000呎地舖
百佳近百萬續租大埔8900呎巨舖
十大屋苑周末11成交 急彈1.8倍
ONE INNOVALE - Cabanna加推57伙 折實均呎14438元
金融專才低市價一成租眀徳山2房戶
京傳16招撐內房 短線股價料續向好 鼓勵准房企貸款延期1年 變相債務重組
外媒：FTX流動資產70億 負債逾700億
花旗上季財富管理流入新資金倍增
中梁控股公布 兩筆優先票據將違約
虛幣連環爆 監管勢必愈收愈緊
富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：美中期選舉 炮製股債新贏家
瑞聯：美CPI放緩利好 仍需更多數據支持見頂
景順趙耀庭：紅色海嘯未現 中美關係料不變
ING：美國債上限成焦點 美元料轉弱
力勤強攻鎳鈷化合物 推高盈利 調整業務結構 助毛利率攀升
兩科企巨頭季績本周放榜 騰訊收入恐跌 阿里料多賺兩倍
NEX新作與MIRROR共舞
星展進軍元宇宙 伙The Sandbox「買地」攻可持續發展
浸沒式液體冷卻 助數據中心省電費
研發經費數百萬 兩家企業贊助
鄺翠玲：投放年金百萬 達到提早退休
環球經濟數據
金子：通脹壓力紓緩 道指購10504
張兆聰：中央救房企 明源雲搭順風車
張兆聰：納指追落後 VR概念股料翻炒
伍禮賢：新華文軒收購帶來新動力
簡志健、傅可怡：車險難賺錢 Progressive跑出
謝偉銓：解決居住困境 不能忽略私樓供應
買旅遊保 留意新冠保障內容
沈永年：高鐵版「深中通道」具戰略意義
林嘉文：經濟前景弱 英鎊料再下試1.1
溫傑：友邦增長潛力大 碧瑤綠色業績佳
陳大為：錢愈來愈有價值後的變化
陸振球：港股後市受人幣走勢左右
陸振球：加息對經濟股市殺傷力降
林少陽：減好淡倉應市 集中微觀選股
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：美元見頂 明年股市樂觀
蔡金強：自我檢討永遠是成長的核心
徐家健：美中期選舉對美股影響
艾雲豪：星港「代客泊車」之爭
李順威：熊市反彈後 衰退將來臨
劉思明：亢奮後有整固 加倉轉勢股
何啟聰：股價倘破300元 港交所購25169
瑞銀亞洲：科技股續反彈 納指購10657
摩根大通亞洲：憧憬周三季績 騰訊購25256
周顯：世上沒有滴水不漏的貨幣
張佩儀：MPF三大低風險基金比較
王弼：Meta裁冗員 似苦盡甘來
曾淵滄：港股轉勢 有三大好消息支持
湯文亮：政府會不會取消SSD
陳永傑：由大幅加息變停止 有難度
廖偉強：新盤薄利多銷成回暖關鍵
布少明：樓巿寒冬 代理須自強
馬泰陽：息口快見頂 入市良機
跑馬地逸東軒住寓 環境清靜
維港灣均呎跌穿1.7萬
家族辦公室助內地富豪傳承
林少陽：減好淡倉應市 集中微觀選股
【明報專訊】港股連續兩星期反彈，上周除了有內地進一步放寬防疫措施的消息之外，美國通脹數據低過預期，亦幫了港股一個大忙。
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廣東道風光不再 舖租8年瀉八成 南洋商業銀行72萬租近2000呎地舖
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陳大為：錢愈來愈有價值後的變化
陸振球：港股後市受人幣走勢左右
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林少陽：減好淡倉應市 集中微觀選股
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張佩儀：MPF三大低風險基金比較
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曾淵滄：港股轉勢 有三大好消息支持
湯文亮：政府會不會取消SSD
陳永傑：由大幅加息變停止 有難度
廖偉強：新盤薄利多銷成回暖關鍵
布少明：樓巿寒冬 代理須自強
馬泰陽：息口快見頂 入市良機
跑馬地逸東軒住寓 環境清靜
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