溫傑：友邦增長潛力大 碧瑤綠色業績佳

中央勢加碼支持消費及樓市

上星期我們闡述了內地最新採購經理指數，基於篇幅關係，並沒有前瞻未來經濟數據，本周將會延續有關分析。展望內地10月份經濟數據，雖然上月外需預計企穩、基建投資亦高企，但估計房地產和消費領域表現仍然不振。資料顯示，10月份30大城市房屋銷售按年降幅相較9月有所擴大，對上下游行業均形成拖累；而疫情衝擊加大，消費表現或持續受壓。總體而言，房地產供需改善並不明顯，疫情衝擊下，消費不振仍然持續，經濟復蘇基礎並未穩固。往後預計中央將針對消費和樓市進一步加碼政策，惟冬季疫情傳播力度可能增強，若「動態清零」政策不放鬆，後續經濟數據或持續反覆。

第一隻介紹的股份是友邦（1299），其第三季新業務價值（NBV）以固定匯率基準計按年增長7%，按實際匯率計算則增長1%，略優於預期。簡評集團旗下不同市場的業務情况：疫情期間，友邦中國的NBV上升6%，明顯優於競爭對手。另外，受益於向內地訪澳旅客銷售取得卓越升幅，香港業務於第三季再次實現NBV增長。另外，其泰國業務在第三季錄得理想的NBV表現；新加坡及馬來西亞業務延續第二季的強勁勢頭，兩者均於第三季再次錄得雙位數字的新業務價值增長。中長線而言 ，內地壽險市場的滲透率仍然非常低，為友邦帶來龐大的增長潛力。新開設的湖北省武漢分公司已於上半年展開銷售業務；集團亦於5月份獲監管當局批准在河南省籌建分公司。隨着長遠內地市場的滲透率有望提升，預示友邦的業務增長潛力。

總體而言，集團次季的業績回升勢頭已成功延續至第三季，隨着中港兩地明年防疫措施有望進一步正常化，料保單銷售情况將進一步改善。集團於11月7日回購86.7萬股，每股作價介乎65.9至66.15元，涉資約5737萬元。基於其回購計劃的額度為100億美元，至今只累計購回2.06億股，意味着仍有空間支持股價。建議待回落至67元附近水平可分注買入，若突破並守穩71.15元的阻力，中線目標為75元以上。反觀，如果較平均買入價下跌超過10%，則需考慮先行止蝕。

碧瑤綠色未來收入有保證

第二隻推介股份是碧瑤綠色集團（1397），旗下共有四大業務，除佔比最高的清潔外，亦包括廢物處理及回收、園藝，以及蟲害管理。集團上半年營業額7.14億元，按年升21.6%。純利為1779.6萬元，按年升45.3%。以業務計，清潔佔收入接近70%，期內收入上升41.7%，是上半年業務的重中之重。

分析集團現存合約的數據，現存未到期合約總額約為超過34億元，創歷史新高。其中約9億元將於今年底前確認，約13.3億元將於明年確認，而餘下約11.8億元將於2024年及之後確認，預示未來收入有一定保證。此外，雖然上半年整體毛利率自8.4%下降至8.1%，但主要由於廢物及回收分部新項目的初始運營成本，並非營運效率轉差。

至於未來發展，誠如管理層所指，香港政府於2021年接連出台《香港資源循環藍圖2035》及《香港氣候行動藍圖2050》，制定了一系列減少碳排放的策略和措施，力爭在2035年前把碳排放量從2005年的水平減半，並於2050年前實現碳中和。氣候變化讓社會對於綜合環境服務的需求特別旺盛，為集團帶來龐大機遇。

以回收品收集及循環再造為例，集團於屯門環保園，合資開設香港首間達準食品級的PET塑膠工廠，將回收的塑膠，循環再造成可用作製造再生產品的塑片。此項目現已投產，產量將續漸增加。而集團亦推出「ESG+」方案協助上市公司客戶執行，以及推動「環境、社會、管治」（ESG）政策，透過提供可持續發展的低碳廢物處理、廢物審計、循環回收、iRecycle可持續發展的專業服務、供應綠色產品等，並提供綠色/ESG數據，有助大大提升客户的ESG表現，有利安排綠色融資，以及提升加入ESG指數成分股的機會。

（作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]