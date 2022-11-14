林嘉文：經濟前景弱 英鎊料再下試1.1

對外幣投資者而言，這意味着利率及美元現時或許已接近本輪加息周期的高位，但筆者相信不同外幣的後市發展仍要視乎其自身的基本因素而定，特別是個別外幣在基本因素較疲軟的情况下，即使美元真的進一步回落也未必因而受惠。

以英鎊兌美元為例，自9月前財長關浩霆 (Kwarteng) 宣佈迷你預算案後，英鎊一直非常波動，其1個月的波動率仍然異常高，達到+2的標準差水平。在近期美元走軟的支撐下，加上市場憧憬新政府在首相辛偉誠 （Sunak）帶領下的施政，支持英鎊兌美元從50年低位反彈，並升穿1.1700。短線而言，任何來自11月17日公布的財政計劃的正面驚喜，都有機會推動英鎊兌美元進一步向上突破1.1790的關鍵阻力。

政治及金融存不確定性

然而，在未來6至12個月的時間範圍內，筆者預計當地的宏觀經濟仍然是風險因素，事實上英鎊兌美元氣氛仍受制於英國疲弱的經濟增長前景，尤其是相對美國而言。儘管美國的通脹出現放緩迹象，但英國通脹增長仍頑固地高於10%，或會削弱英鎊兌美元的實際利率差異。此外，近期的政治和金融體系不確定性亦導致投資者將更高的風險溢價計入到英鎊的匯價之中。因此，筆者繼續預計英鎊兌美元會再度測試1.10甚至是更低的1.08水平。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]