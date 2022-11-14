買旅遊保 留意新冠保障內容

明報記者 劉敬華

愈來愈多地區開放旅客入境，但仍有感染風險，倘出發前數日確診新冠肺炎，被迫取消旅程，已預付的酒店及機票等開支或付諸流水。

比較5家保險公司的旅遊保險計劃，目前也可提供因確診，又或被港府要求強制隔離而取消行程的保障，保障範圍大多為賠償已預先支付並且無法取回的交通費及住宿費，當中以安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃、藍十字智在遊尊尚計劃、MSIG iTravel Plus單次旅程-計劃A及匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃所提供賠償額較高，可達5萬元。

出發前確診 預支住宿交通費最高賠5萬

若仔細觀看上述4個計劃，藍十字智在遊因確診新冠而取消旅程的保障只保障受保人，其他3個計劃均保障因受保人、同行家人或旅遊伙伴確診新冠，取消行程所涉的無法取回交通及住宿費用。倘多人同遊，而合計已支付交通及住宿費用超過旅遊保險計劃提供的取消旅程最高保障額，便要確保所選擇旅保的取消行程保障並非只限於保障受保人。

順利出發後，旅程中仍會有感染新冠病毒的風險，由於港人入住海外醫院所支付的是非本地居民收費，收費會較高，若是入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療支出將會更高，旅保計劃提供的醫療保障變得更為重要。過往旅遊保險提供的醫療保障，一般保障旅程期間感染疾病和意外受傷引起的醫療、手術及住院費用，但未必包括感染新冠病毒的治療費用，隨着半年前再保險公司開始受保新冠肺炎相關保障，現時市面上大部分旅遊保險的醫療保障都已涵蓋新冠確診治療。

保障住院期間的住院費用為最基本的醫療保障，部分旅保提供的醫療保障範疇可以更為廣泛，以安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃為例，除可提供每日住院現金津貼外，更提供包括跌打、針灸、物理治療或脊椎治療的醫療費用，回港後3個月內的覆診費用，親屬由香港前往海外探訪的交通費，以及護送兒童由海外返港的交通費用等。又如藍十字智在遊尊尚計劃也有保障回港後的覆診費用，當中包括中醫治療費用每天每次200元，最高3000元。

若僅比較各計劃的醫療保障總額，目前以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃的保障額最高，可高達500萬元，其他計劃的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至150萬元，當然各計劃醫療保障總額的差距，亦涉保費多寡的因素，故比較醫療保障額時要同時比較保費。

倘不幸確診滯留 自動延長保險期

除醫療保障額外，還要留意旅遊保險計劃是否可延長保單的保險期，基於在海外確診新冠後的治療時間有機會超過原定的旅遊日數，倘若計劃保障日數不可延長，超過保險期的醫療費用便需自行承擔。如安盛「卓越」豐盛優遊樂及匯豐旅遊萬全保單次旅程保險計劃，也提供免費自動延長保險期的保障，最多可延長10天。

疫情期間不少國家的經濟活動停擺，疫後失業率上升，再加上近期不少海外地區經濟受高通脹衝擊，經濟欠佳下罪案或增加，如憂慮行李、錢包、信用卡及旅遊證件被盜，選擇旅遊保險時宜比較計劃的行李、財物、錢財及旅遊證件等項目的保障金額上限，以行李及個人財物保障為例，安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃、藍十字智在遊尊尚計劃、MSIG iTravel Plus單次旅程-計劃A、匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃，以及蘇黎世「易起行」單次旅行優遊計劃均能提供最高2萬元的保障額。

比較保障額的同時，要留意是否有自負額，以MSIG iTravel Plus單次旅程-計劃A為例，該保險提供的個人金錢、證件及額外住宿開支總保障額可高達1萬元，設自負額200元，同時要留意最高分項賠償額，如此項保障中可獲賠償於旅程期間直接因盜竊、搶劫或爆竊，而遺失之現金或旅行支票的最高賠償額為3000元。

返港遭強制隔離 安盛每日津貼800元

對於返港後或遭強制隔離的風險，部分旅遊保險也有提供相關保障，如安盛「卓越」豐盛優遊樂、藍十字智在遊及MSIG iTravel Plus單次旅程計劃，均提供強制隔離現金津貼，其中安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃提供每日800元，最高津貼額5600元，為各計劃中最高，但要留意隔離地點或會影響是否得到津貼，如上述的優悅計劃，便列明只有於社區隔離設施履行強制隔離方可獲得津貼，而於酒店及家居履行強制隔離並不屬於提供津貼的保障範圍內。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]