研發經費數百萬 兩家企業贊助

【明報專訊】有人聽到液冷方案，可能會聯想起電腦商場的水冷超頻配件，但其實NAMI的浸沒式液體冷卻方案並不是同一性質的東西。首先，水冷配件只是利用主機板上的水管來帶走熱量，由於水只是在管內流動，並非直接接觸各發熱零件，能夠帶走的熱量有限。浸沒式液體冷卻方案卻是將整部電腦（除了火牛之外）完全浸在不導電的冷卻液中，處理器、顯示卡、固態硬碟、記憶體、主機板等全部都直接和冷卻液接觸，被帶走的熱量明顯更多。
其次，在水冷配件中，水一直處於液態，並沒有靠蒸發來吸走更多熱量。而NAMI的浸沒式液體冷卻方案有一種沸點70度的冷卻液，利用汽化來吸走更多熱量。冷卻液變成氣態之後，會順着管道上升流走，然後在裝置外被風扇冷卻，變回液態，再流回浸沒式裝置內循環使用。
冷卻液不會流失 可用多年
理論上，這些冷卻液不會流失，可以使用多年。但考慮到安全問題，萬一裝置出現裂縫，汽化了的冷卻液會泄漏到室內空氣中，被人體吸入或接觸，所以這些冷卻液必須是無毒的。因此，綜合來說，研發浸沒式液體冷卻方案的難度要高很多。
NAMI高級技術經理郭志豪（圖）表示，浸沒式液體冷卻方案的累積研發經費達數百萬元，其中小部分由兩家企業贊助，但知識產權屬NAMI所有。現時，兩家贊助商都有意從NAMI取得授權，其中一家散熱材料生產商可能會生產不導電冷卻液；另一家製造風冷設備的公司，可能會生產整部浸沒式液體冷卻裝置。另外，有一家電動車鋰電池生產商和NAMI初步接觸。