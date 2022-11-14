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力勤強攻鎳鈷化合物 推高盈利 調整業務結構 助毛利率攀升

【明報專訊】從事鎳產銷貿易業務的力勤資源上周已通過上市聆訊，有機會短期內開展招股活動。集團業務覆蓋鎳全產業鏈，去年下半年增持印尼HPL項目成附屬公司，令集團業務結構大幅轉變，鎳生產，尤其鎳鈷化合物生產「由零到有」，令集團收入、毛利率大幅攀升，今年上半年盈利更按年急升14倍。

撰文：旻晞

市場消息指力勤資源是次來港擬集資最多78億元，聯席保薦人為中金及招銀國際。集資所得主要用於HPAL項目三期及RKEF項目二期開發，亦預留部分資金用於向寧德時代合營的新能源科技股份額外注資。

去年鎳礦貿易量國內第一

鎳是銀白色金屬，有良好的延展性、磁性、耐腐蝕性、最大用途用於製造不銹鋼，亦有用於電鍍、電動車電池等。而成立於2009年的力勤資源，一直主力從事鎳產品貿易為主，按去年鎳產品貿易計算，集團屬全球排名第一；以鎳礦貿易量計，集團去年則排行中國第一，屬行內龍頭企業。截至去年為止，鎳產品貿易佔集團收入比仍維持於七成以上。

鎳產品貿易三大產品包括紅土鎳礦、鎳鐵及鎳鈷化合物。以往集團主要集中於前兩者。

2020年雖受印尼出口禁令影響，但至2021年基本已恢復增長；而鎳鈷化合物主要從聯營公司HPL項目購買，及至去年集團增持HPL項目令其成附屬公司，故相關收入併入了鎳生產業務當中。

2017年起力勤將業務延伸至鎳產品生產，透過收購江蘇工廠進入鎳鐵生產領域；亦於印尼投資RKEF項目，20條鎳鐵生產線仍在建設中，估計今後3年陸續投產，總年設計產能達28萬金屬噸鎳鐵，產能大增14.5倍，而相關產品主要應用於不銹鋼製造行業。至2019年力勤亦開始涉足於鎳產品生產設備及製造板塊。

增持印尼HPAL項目 收入飈升

更重要的是去年集團業務結構發生巨大轉變，主要源於去年11月集團增持印尼HPAL項目持股，由原來的36.9%增加至60%，令HPL項目帳目全面併入集團業績，加上HPAL項目一期投產，令鎳鈷化合物生產收入佔總收入比例，由去年全年的7.3%，急增至今年上半年的39.7%。目前HPL項目，總年設計產能為3.7萬金屬噸鎳鈷化合物（包括4500金屬噸鈷），其餘4條鎳鈷化合物生產線預計將於今年12月至明年底陸續投產，總年設計產能為8.3萬金屬噸鎳鈷化合物（包括9750金屬噸鈷）。

鎳鈷化合物主要應用於電池製造。資料顯示，高鎳三元電池成動力電池趨勢，而鎳鈷化合物正是製造高鎳三元電池的關鍵元素，每年需求保持中高位數增長。故集團下游客戶結構亦由以往單一集中於不銹鋼行業，演變至今年上半年，新能源汽車行業佔相關收入的43%。

從業績看，集團去年11月增持HPAL項目後，其帳目全面併表為集團盈收亦帶來巨變。尤其是鎳鈷化合物業務毛利率高達60.6%（今年上半年數據），遠高於集團傳統的鎳產品貿易業務（10.3%）、鎳鐵生產業務（12.4%）及設備製造及銷售業務（17.1%）毛利率，帶動了集團毛利率由去年全年僅約8.6%，大幅攀升至今年上半年的30.9%。在收入及毛利率大幅調升下，今年上半年盈利亦理所當然飈升逾14倍。

逾八成收入來自中國

按市場劃分，目前逾八成收入來自中國，但亦已於韓國、印尼及馬來西亞等市場錄得收益。展望今年，得益於鎳鈷化合品業務的首個全年入帳，全年盈利要翻一番沒有難度，而內地新能源汽車市場增長仍保持較快增速，對力勤明年業績亦應有所保障。

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