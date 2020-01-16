瑞聯：美CPI放緩利好 仍需更多數據支持見頂

【明報專訊】美國上周四公布上月消費物價指數（CPI）通脹數據低於預期，紓緩市場對聯儲局繼續大幅加息的憂慮，是美股上周顯著做好的原因之一。瑞聯（UBP）分析，上月美國CPI按年增長7.7%，較9月按年增長8.2%放緩（見圖4），而且上月核心CPI按年增長6.3%，亦較9月按年增長6.6%放緩；若按月比較的話，美國上月CPI按月僅增長0.4%，亦較預期增長的0.6%低；上月核心CPI按月增長0.3%，低於預期的0.5%。換言之，從不同緯度去看，上月美國通脹均有所放緩，亦優於市場預期。
美住屋價升勢加劇
從美國上月CPI的細分項目分析，能源價格按月上升1.8%，9月則按月下跌2.1%；食品價格按月上升0.6%，升幅較9月的0.8%放緩；服務價格按月上升0.4%，較9月的0.8%放緩；住屋價格按月上升0.8%，略高於9月的0.7%；二手汽車、機票及醫療開支價格則延續近月下跌的趨勢。
瑞聯認為，雖然上月美國CPI數據屬正面，但很多細分項目的價格仍然波動，相信需要更多數據，例如所有CPI的細分項目均呈現下跌趨勢，才可說服聯儲局通脹已確定見頂。
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