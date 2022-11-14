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富蘭克林鄧普頓Stephen Dover：美中期選舉 炮製股債新贏家

【明報專訊】上周舉行的美國國會中期選舉，共和黨很可能奪回眾議院控制權，民主黨及共和黨在參議院上競爭激烈，可能要下個月才有最終結果，市場對選舉結果反應正面，而且上周四美國公布的通脹數據低於預期，美股三大指數顯著做好，美匯指數大跌4.14%，利好全球風險資產。今期封面故事由富蘭克林鄧普頓首席市場策略師Stephen Dover及景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭分析最新形勢。Dover認為，若美國民主黨未能同時掌控白宮及參眾兩院，即美國出現分權政府（divided government），不論當地股市及債市均會出現新投資機會。

明報記者 葉創成

美國是全球最大經濟體，聯儲局亦是全球最具影響力的央行，美國政府出現重大變動，隨之而來的往往是新政策，這不止會影響當地，亦可以牽動全球，例如去年1月5日美國民主黨意外地贏得喬治亞州兩個參議院補選議席，由此取得參議院控制權，連同於2020年11月大選已贏取的總統寶座及眾議院控制權，實現全面執政，故拜登去年1月20日上任總統後，白宮隨即可推出新一輪財政政策、繼續大舉派錢刺激經濟，帶動港股及美股去年1月至2月中均顯著做好，惟隨着美國大舉印鈔令通脹升溫，聯儲局今年3月開始被迫轉向加息收緊銀根，港股及美股先後於去年2月及今年1月見頂回落（見圖1）。

美國上周舉行的中期國會選舉，眾議院全部435個議席悉數重選，截至上周六，共和黨已贏得211席，領先於民主黨的202席，最終贏得過半數（218）議席重奪控制權的機會頗大；參議院100個議席中，共和黨及民主黨暫各贏得49席，控制權最終誰屬爭持激烈。市場對上述選舉結果反應正面，美股三大指數道指、標指及納指上周分別勁升4.15%、5.90%及8.1%，而且美匯指數大跌4.14%（見圖2），收報106.292，屬近3個月以來低位，MSCI全球指數及恒指亦分別急漲6.66%及7.21%。

失眾院控制權 拜登難推財政刺激政策

美國資產管理公司富蘭克林鄧普頓的Stephen Dover對於是次國會中期選舉結果有精闢分析，值得讀者參考。Dover強調，不要高估美國出現分權政府，即總統拜登所屬的民主黨未能同時控制參眾兩院的短期好處，而低估此情况帶來的長期風險。

Dover解釋，由於白宮過去多年一直甚少遵守財政紀律，對於宏觀經濟而言，美國若出現分權政府，將令白宮再難以使用財政政策中的兩大工具箱──大幅減稅及增加開支，不能再以財政政策宏觀管理需求，短期來說，這對於美國現時過熱的經濟有冷卻作用，是一件好事；這樣的話，在2024年總統大選的勝出者於2025年上任前，投資者可將焦點從大幅減稅及增加開支轉移別處。

經濟若衰退 只能靠聯儲局放水

Dover提醒，假如在未來兩年某一時點，美國經濟不再像現時般處於擴張周期，而是出現衰退，甚至爆發金融危機，分權政府便會令某些原屬可以避免的危機變得無可避免，舉例說，2008年便是由於政治上的固執，令救助銀行的法案「問題資產救助計劃」（Troubled Asset Relief Program，簡稱TARP）延遲通過（編按：當年民主黨的眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）曾否決了由共和黨的財長保爾森（Henry Paulson）所倡議的TARP，結果拖累當地大型投資銀行雷曼兄弟破產，觸發全球金融海嘯），如果類似事件在未來兩年出現，現時支持分權政府者將來便會感到後悔。

Dover續說，美國一旦出現分權政府，也意味着目前需要獨力抗擊通脹的聯儲局，當日後加息至通脹受控，同時亦令經濟衰退後，聯儲局也會成為唯一可以推動經濟復蘇的政府機構；參考過去數十年的經驗，如果只是靠貨幣政策去刺激經濟復蘇、回復全民就業的話，貨幣政策需要很大的寬鬆力度。因此，Dover相信，現時一些短視、歡迎從白宮手上奪走財政政策主導者，當2024年或以前經濟出現衰退，屆時便會有不同的看法。

另Dover稱，美國若出現分權政府，也可能會對白宮擬調高政府債務上限帶來干擾，例如在1990年代及2010年屬民主黨的總統，曾被共和黨控制的眾議院就此否決；而在2011年，信貸評級機構更曾因此擔心美國國債出現技術違約，把美國國債由最高AAA的信貸評級調低，令市場大幅波動。

通脹壓力減 長債息上周急回

上述情况會為資本市場帶來哪些影響呢？Dover認為，不同資產將迎來各自的機會與挑戰。他解釋，若美國政府出現分權，便會令白宮難以再推出大規模的財政刺激，通脹壓力回落，有利美國10年期及30年期等長期國債債券價格表現（編按：美國10年期國債孳息率上周由4厘以上急回，收報3.8125厘，見圖3）。而過去一年多以來，美國通脹持續升溫，為聯儲局政策帶來不確定性，亦大幅增加當地股市及債市的波動性，這個情况在未來兩年或有所改善。另外，隨着白宮財政政策力度受限，美國經濟出現衰退的風險亦正在上升，當地企業債券對比政府債券的信貸利差（credit spread）料會擴闊。

有利傳統能源醫藥 不利新能源基建股

就美國股市而言，Dover分析，美國若出現分權政府，應該也會帶來贏家及輸家。他指出，在現時民主黨主導的政府嚴厲監管的行業，例如油、煤甚至是天然氣等傳統能源行業，以及醫藥股，未來兩年所受到的壓力料減少；另一方面，現屆政府大力支持的可再生能源及基建行業，未來兩年相對便沒有過去兩年般好景。

Dover總結，假如投資者認為美國出現分權政府，是他們可能要面對經濟衰退時的逆風，美國國債或許是較安全的避風港；而是次中期國會選舉即使對某些股票板塊有利，但隨着時間的推進，分權政府會是弊多於利。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕美股 美匯指數 美國通脹 美國國債 美國國會中期選舉 富蘭克林鄧普頓首席市場策略師Stephen Dover

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