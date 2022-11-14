虛幣連環爆 監管勢必愈收愈緊

全球第二大的虛幣交易所FTX深陷財困且宣布破產，不少專業投資者也要損手，加劇幣市恐慌情緒，將幣圈進一步推入寒冬。在這「幣崩樂壞」下，監管機構只能築成城牆，未來對市場的監管只會愈收愈緊。

FTX崩盤「威力」大於LUNA

今次FTX崩盤帶來的「威力」比LUNA更大，不少機構投資者如紅杉資本、貝萊德（BlackRock）、加拿大安大略省教師退休金計劃（OTPP）等也受牽連。FTX最終走到破產這一步，癥結不在於尋求幣安協助不果，而是如何鑽出如此大的財務黑洞。

所謂「不作死就不會死」，FTX的問題核心在公司創辦人Sam Bankman-Fried挪用資金，違反用戶服務協議，屬個人操守問題。其實早於今年2月，市場已有聲音質疑SBF挪用客戶資金進行合約交易，不過一日未爆煲，一日仍能「蓋冚蓋」。即使幣安願意出手「接火棒」，若按目前FTX的營運模式繼續，相信最終亦難逃一劫。

幣市未來1至2年或進冰河時期

LUNA和FTX連環崩盤事件，嚴重打擊幣圈氣氛，龍頭虛幣比特幣（bitcoin）跌至2020年底、進入大牛市以前約1.6萬美元水平，出現「時光倒流價」。不少投資者紛紛看淡，幣市未來1至2年將從寒冬進一步走到冰河時期。

港府於上月底開幕的「金融科技周」上，宣讀有關香港虛擬資產發展的政策宣言，一口氣推出各項發展虛擬資產的計劃。惟在容許散戶投資的一環，港府堅守審慎的態度處理。雖然虛幣只是虛擬資產的一部分，但相信經過今次事件後，監管部門將進一步加大監管力度。

明報記者 蔡穎霖

[尋元探幣]