經濟

京傳16招撐內房 短線股價料續向好 鼓勵准房企貸款延期1年 變相債務重組

【明報專訊】中國政府為穩定內房市場，多間內地媒體昨日報道，人行和銀保監發布「通知」，以支持房地產市場的「16條」措施（見表1），鼓勵金融機構和開發商自主協商，對未來半年內到期的開發貸款、信託貸款等存量融資，容許超出原規定延期1年，以及支持當地個人房貸首期比例和貸款利率政策下限等。有分析師認為此舉對內房股帶來正面作用，料股價在短期內續向好。

明報記者 馬意文

據內媒報道，人行及銀保監日前發出《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，支持內房行業平穩健康發展，並將按6個方面進行。包括保持房地產融資平穩有序；積極做好做好「保交樓」金融服務；配合做好受困房地產企業風險處置；依法保障住房金融消費者合法權益；階段性調整部分金融管理政策；以及加大住房租賃金融支持力度。具體要求穩定房地產開發貸款和建築企業信貸投放，「對國營與民營房企一視同仁」，鼓勵金融機構自主協商延長還本付息，以及延長房地產貸款集中度管理政策過渡期安排等。

稱「對國營與民營房企一視同仁」

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示此舉某程度是為內房股作債務重組，因債券到期便要決定如何處理和承擔，內地市場與其他地方不同會交由政府負責，新措施下則對市場帶來短暫刺激，而他相信政府出手下力度會足夠。按目前消息估計，開發商現時若要延期還款，未必與過去一樣需要罰息，最後由政府出資幫助，只是具體協助規模究竟是多少，暫未有很明確的資訊。惟他認為內地出手下，對內房股持審慎樂觀的態度。

分析：可為房企提供3至6個月喘息期

聯昌證券香港內房地產鄭懷武表示，16條措施基本上較進取，估計可為發展商提供3至6個月的喘息期，因他們主要問題是未能償還到期債券又未得到融資，有支持政策下則毋須着急「籌旗」，同時有利房企向銀行取得融資。他續指過去商業銀行未必願意借貸，因銀行需要承擔出現壞帳的風險，但倘若新政策下壞帳由央行解決，相信加大和鼓勵借貸，並預料內房股一至兩個月內有望上升兩至三成。

中國政府在過去數月相繼推出一系列支持內房市場的政策（見表2）。鄭懷武認為，反映中央已看到內房問題相當嚴重，若不採取措施便擔心內房問題蔓延至影響到整體經濟，但在解決內房融資問題後，長遠仍要面對樓盤銷售疲弱，因內地疫情仍然嚴峻影響樓盤銷情。不過，他稱只有疫情不惡化和放寬防疫限制，加上中央對內房的支持，房地產行業便會見起色。

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