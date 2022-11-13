憂挫汽車產業 歐盟禁售汽油車現變數

資料來源：Politico、Electrek、福布斯、華爾街日報

上月底，歐洲議會和歐盟成員國達成協議，爭取2035年起，所有使用燃油引擎的乘用車及商用車，將不能在歐盟銷售和註冊。汽車製造商須在2035年前，實現100%的二氧化碳減排目標，從而推動歐盟在2050年實現碳中和。

乘用車和輕型商用車輛目前佔歐盟碳排放量的14.5%，是歐洲主要的溫室氣體來源。不過歐盟已為2035年停售燃油車的時間表預留退路。歐盟內部市場專員布雷頓本月初指出，2035年禁售燃油車的協議，包含2026年重新審議的條款，必要時可推遲禁令生效，容許汽車行業有更多時間轉型。他說，歐盟對重新審議禁令的生效時間「不應有任何顧忌」，若缺乏充電設施及生產電池所需的原材料，將會為大規模推出電動車的計劃帶來障礙。

歐盟專員：重新審議禁令「不應有任何顧忌」

布雷頓指出，就算歐盟4.5億人都用得上電動車，但歐盟以外的70億人仍會在未來數十年繼續使用燃油車，例如非洲很多國家根本沒有穩定的電網，未來數十年都沒有足夠電力全面轉用電動車。他建議歐洲的汽車製造商不應因為歐盟淘汰燃油車而放棄海外市場，業界應繼續為海外市場提供燃油車引擎技術。

雖然布雷頓對燃油車的表態不代表整個歐盟，但在歐盟的主要汽車製造國施壓下，重新審議銷售禁令的時點，被提前至2026年。法國正呼籲考慮在2035年以後，繼續銷售混合動力車，而德國則支持銷售使用合成燃料（e-Fuels）的內燃機汽車。

倘所有車改電動 歐每年需逾20%額外電力

布雷頓指出，若要實現燃油車禁售令，須考慮到實行時所面臨的掣肘。若歐盟全面生產電動車，預期到2030年，歐洲對鋰的需求將較目前多15倍，對鈷及石墨的需求將較目前多4倍，而對鎳的需求也會較目前多3倍，消耗量將非常巨大。布雷頓又預計，如果所有車輛改為電動，歐洲每年需要額外的150吉瓦（Gigawatt，GW）電力，較目前高出20%至25%，而且還必須採用零碳電力，否則以化石燃料發電，便失去轉用電動車減排的意義。他估計，到2030年，若歐盟的道路有3000萬輛電動車行駛，屆時歐盟將需要大約700萬個充電站，而歐盟目前只有35萬個左右，而其中七成集中在法國、德國和荷蘭，意味歐盟國家急須興建更多充電設施。

施密特汽車研究（Schmidt Automotive Research）預測，今年西歐的純電動車銷售增至157.5萬輛，相當於整體汽車銷售的14%。到2025年，預計西歐純電動車銷量增至270萬輛，相當於整體汽車銷售兩成。到2030年，預計西歐純電動車銷售923萬輛，佔市場份額65%。

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