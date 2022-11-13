憧憬加息步伐放緩 標指全周升近6%

納指全周升8.1% 兩年來最佳一周表現

道指上周五升0.1%，收報33,748點，全周升4.2%。早前因虛擬貨幣急跌受累的半導體股繼續急彈，顯示卡兩大龍頭Nvidia（美：NVDA）和AMD（美：AMD），分別升3.66%和5.7%，為它們代工的台積電（美：TSM）升4.22%。中國內地上周五放寬防疫措施，提振石油需求預期，紐約期油上周五升2.76%至88.86美元，帶動標指能源股ETF（美： XLE）升2.91%。

標指自10月中低位回升14%，富昌證券業務部高級副總裁潘家榮認為，目前美股不宜太過看淡，早前壞消息持續出現，但美股表現較其他市場為佳，如月初聯儲局主席鮑威爾在記者會指暫停加息為時尚早，但美股很快已有反彈。雖然近期仍有大型企業，如迪士尼（美：DIS）的業績和展望未符預期，但他認為能源、健康護理行業近期股價表現不錯，對投資整體美股而言，投資者可控制持倉進場。

不過，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對股市看法較審慎，單憑一個月的疲弱通脹數據，股市便有如此反應實屬誇張。市場反應太早地過分熱切，可能令金融環境寬鬆，促使聯儲局再度收緊政策。短期內，他仍保持防禦性部署，偏重政府債券及投資級債券等資產。不過，現時宏觀不明朗因素，應在明年首季末至次季初有所減退，投資者應為經濟增長與通脹改善做好準備。