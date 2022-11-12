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2022年11月12日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港股暴力彈1244點 大成交1826億 美通脹放緩內地防疫鬆綁帶動 收復萬七
在岸人幣曾升1731點子 見7.0743
龍湖發債200億獲受理 內房股漲
巴菲特再沽比亞迪套11.4億 歷來最大手
恒大原深圳總部 75.4億人幣掛牌轉讓
施永青：中原擬關一半分行 除非業主減租三成才考慮續租
太古城兩房遺產貨不足800萬沽
CCL按周未止跌 續返2017年底水平
澐璟最高八成一按 推代付印花稅優惠
葵涌住宅地收9標書 本地薑為主
賭王三太斥逾半億 購謝斐道218號全層
港府調低全年GDP預測至負3.2% 首3季跌3.3% 分析：本季經濟料改善
虛幣交易所FTX申破產 創始人辭職
國茂發公告 確認監管機構曾進總部
上月強積金整體回報跌3% 人均蝕6330元
按證公司劃一上調定按息率0.25厘
堡獅龍首3季收益 按年跌19%
譚仔中期少賺四成 內地及海外虧損擴大
馬紹祥：按步驟解決難題 克服恐懼
鼓勵年輕人探索 尋找人生方向
軟銀靠沽阿里止血 季賺1702億 7.8億投資FTX成輸家 料需全數減值
馬斯克指人手仍過剩 警告Twitter或破產
亞馬遜削成本 擬向未錄盈利業務開刀
陸振球：若年初已做定按 穩坐釣魚船
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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