【明報專訊】Eric的座右銘是「Be who you are, not who the world wants you to be.」。他相信「前途由你創」,鼓勵年輕人須找出人生的方向和熱愛的工作。因此父母應鼓勵子女作更多探索和實踐,汲取經驗,尋找屬於自己的未來,做一個自己想做的人,而非別人想你去做的自己。能找到自己興趣所在,就會有更大的發揮。