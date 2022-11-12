譚仔中期少賺四成 內地及海外虧損擴大

集團期內的餐廳經營利潤按年下跌29%至2.16億元，經營利潤率亦按年下跌8.6個百分點至17.1%。

期內餐廳經營利潤按年跌29%

集團指經營利潤下跌主要受食品、飲料及手續費佔收入比例上升，餐廳表現不佳令耗材及包裝開支、使用權資產折舊、租金及相關開支佔比增加，以及進軍日本市場的廣告成本；同時，中國內地、新加坡及香港的市場營銷及品牌推廣開支普遍上升，都拖累了經營利潤率，惟預計下半財年的經營利潤率將趨向穩定。

截至今年9月底 共經營208間餐廳

受餐廳網絡拓展所帶動，集團上半財年收入按年上升6.8%至12.6億元。譚仔指出，香港業務在截至9月底止的第二季已回升至第五波疫情前水平，亦如期完成開店目標。內地業務方面，受大灣區疫情管控措施所影響，將在具策略性的地點開業，以及擴大外賣自取及外送服務規模，亦實施多項成本控制措施，以減低食物及勞工成本。

截至今年9月底止，集團一共經營208間餐廳，將如期推進上市時的門店規劃，即至2024年3月底止再開79間新餐廳。譚仔昨日開市前公布業績，收市升5.9%至1.8元。