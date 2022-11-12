國茂發公告 確認監管機構曾進總部

皓文澄清業績出現手民之誤

此外，市傳皓文主席徐愛妮已被拘捕，惟集團周四的中期業績仍以徐愛妮之名發出。不過，晧文昨日收市後發出澄清通告，指周四發布的中期業績封面頁及最後一頁不慎出現手民之誤，主席徐愛妮的名字應由執董馮科明取代。

至於國茂昨天中午發出通告，指接獲一名董事通知，一間監管機構於11月9日進入集團在香港的總部及主要營業地點。集團表示，由於在香港主要從事餐飲業及有關業務，故董事會認為業務及經營將正常進行及未受不利影響。國茂昨日午市復牌，收市報0.39元升25.8%，惟成交量僅是一手2000股、成交額是780元。

證監日前指針對「唱高散貨」集團拘捕8人，涉非法收益1.91億元，指集團涉及多家上市公司。被捕者包括集團主腦，一家上市公司主席及兩家經紀行3名負責人。