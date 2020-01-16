虛幣交易所FTX申破產 創始人辭職

早前幣安創辦人趙長鵬曾表示有意收購FTX，惟展開盡職調查後，發現其資金缺口高達80億美元後決定終止收購。不過，Tron創始人孫宇晨隨即表示考慮接盤，若成功達成協議，Tron將向FTX提供數十億美元的援助，但仍需進行盡職調查。消息令FTX發行的虛幣FTT價格反彈逾兩成（見圖），最新市值約4.6億美元。

Tron孫宇晨擬接盤 FTT價彈逾兩成

SBF早前表示，若無法獲得資本來填補80億美元的資金缺口，公司將會破產。孫宇晨於推特發文表示，他與團隊正在與FTX「制定解決方案」，以提供前進的道路。孫又稱，跟SBF討論時與幣安採取的「方式不同」，稱需先照顧客戶，然後權衡利弊再決定下一步行動，但不會在第一步上做太多。

巴哈馬凍結FTX資產 委任臨時清算人

巴哈馬證監機構表示，已凍結FTX Digital Markets及有關方面的資產。證監於聲明中提及，資產凍結是「審慎做法」，並委任一名律師作為臨時清算人。委員會指出，客戶的資產疑遭不當處理、管理不善，因此將交易所的資產接管。FTX表示，已經開始處理巴哈馬客戶提款，並遵守監管機構的規定。