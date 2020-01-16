港府調低全年GDP預測至負3.2% 首3季跌3.3% 分析：本季經濟料改善

明報記者 歐陽偉昉

私人消費開支為本港GDP主要組成部分，第三季佔整體64.2%，與去年比較大致維持不變。不過，佔比15.3%的固定資本形成總額，則按年急跌14.35%，其中投放在機器、設備及知識產權產品的開支按年跌26.9%。另外，貨品出口和服務輸出總額，分別按年下跌15.6%和3.8%。

政府顧問：外圍環境惡化 沉重打擊港出口

本港GDP經濟在第三季跌幅擴大，梁永勝指出，外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊，而主要央行大幅加息令股市等金融狀况收緊，嚴重影響內部需求。不過，本港疫情大致穩定、勞工市場情况改善，政府在8月份發放消費券，為私人消費帶來支持。

放寬檢疫安排 對服務輸出帶來支持

展望未來，梁永勝表示，主要先進經濟體通脹高企及貨幣政策繼續收緊，進一步壓抑環球需求，繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力，地緣政治局勢緊張及疫情發展也將增添下行風險。不過，政府放寬對訪港旅客的檢測及檢疫安排，應會對服務輸出帶來支持。

市場平均預期今年香港經濟將按年倒退2.8%，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，雖然利率上升和經濟周期下行，持續影響固定資產投資，不過去年第四季本港經濟受疫情影響較大，相對現在防疫措施放寬穩定零售表現，預期第四季GDP跌幅會較第三季改善。若經濟環境大致不變，明年香港GDP亦會有1%至2%正增長。惟若出現與內地通關，或投資氣氛向好等利好因素，明年增長則可望增至3%水平。

香港第三季通脹整體維持溫和，撇除政府一次過紓緩措施的基本通脹，按年上升1.8%，較第二季增幅微增0.1個百分點，首3季上升1.7%。政府將今年預期下修0.2個百分點至1.8%，因為本地成本壓力大致輕微，有助通脹在短期保持溫和。另外，就業情况續有改善，第三季經季節性調整失業率為3.9%，按季跌0.8個百分點。