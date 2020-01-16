賭王三太斥逾半億 購謝斐道218號全層

太古城電單車位1個月炒貴四成

事實上，該廈屢獲名人追捧，如金源米業（0677）今年7月近1.6億元購入18、29及30樓共3層樓面，並獲大廈命名權，呎價高見2.5萬元；另新世界（0017）名譽主席鄭裕彤的侄兒鄭錦標及鄭錦超，今年5月透過德能有限公司以4934.6萬元購入28樓全層，以面積2,243方呎計，呎價約2.2萬元。

另太古地產（1972）今年9月起拆售鰂魚涌太古城車位予非屋苑住戶，車位售價僅15萬元的電單車位更成投資者追捧對象，部分買家成功短炒獲利。

資料顯示，太古城一個電單車位，上月30日登記以21.5萬元售出，原業主今年9月26日登記以15萬元一手購入，持貨約1個月多，帳面獲利6.5萬元或43%。