恒大原深圳總部 75.4億人幣掛牌轉讓

事實上，恒大自去年9月爆出債務問題後，旗下不少資產被債權人申請委任接管人接管。本周一恒大附屬公司持有的一幅元朗未開發地皮，被資產接管人以6.37億美元（約49.92億港元）出售，所得款項用於償還恒大在該項目的債務，該項目錄得約60.06億元虧損。

聯邦制藥：恒大3.415億人幣未付

此外，聯邦制藥（3933）日前（9日）發公告表示，有關恒大通過恒大（成都）投資集團旗下聯邦制藥成都公司的交易，恒大仍有最後三期款項共3.415億元人民幣未付。事實上，聯邦制藥管理層早於去年年報表示，認為最後三期款項「不太可能收回」，因此已為其作出全數撥備。

據公告顯示，聯邦制藥已於3月7日向廣州市中級人民法院提出訴訟請求，向恒大追討未支付應收對價和相關損失，於3月14日收到立案通知，由於廣州法院有大量恒大訴訟案需處理，集團的訴訟案將轉至成都市中級人民法院審理。據當時《投資合作協議》規定，項目對價以分期方式支付，聯邦制藥已收到對價的首五期付款，連同利息合共6.068億元人民幣。