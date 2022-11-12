港股暴力彈1244點 大成交1826億 美通脹放緩內地防疫鬆綁帶動 收復萬七

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日收報5867點，上升8.31%，科指收報3491點，上升10.05%，同為3月中以來最大升幅。昨日主板成交升至1826億元，港股通淨流入北水10.77億元。昨日港股各行業廣泛上升，17隻藍籌股升幅達雙位數。今年累跌較多的科技股急彈，美團（3690）、阿里巴巴（9988）升逾12%，騰訊（0700）亦升11.67%，推動恒指升394點。內地旅遊股急升，攜程（9961）升17.28%，復星旅文（1992）升7.45%。澳門跟隨內地縮減入境隔離天數，金沙（1928）升11.55%，永利（1128）升9.41%。不過九倉（0004）在MSCI指數季檢被剔出中國指數，昨日逆市跌12.29%。

147億人民幣淨流入A股 兩個月最多

昨日滬深股通大幅淨流入146.67億元人民幣，為兩個月以來最大單日淨流入，相對上月中共二十大會議後放鬆防控期望落空，引發滬深股通當月淨沽出A股572億元人民幣，當時被視為外資流出中國股票的表現。駿利亨德森資產管理經理Sat Duhra表示，內地防控取態首見轉向，亞洲投資者對中國股票反彈有種錯失機會恐懼（FOMO）的氣氛。

分析：亞洲投資者怕錯失中國股票

匯豐發表報告表示，內地最新的防疫政策顯示，政府正在逐步準備疫後重啟，焦點重新放在經濟增長上，在明年與防疫達至實現更好的平衡。不過重啟需要數個月的準備工作，該行維持中國將在明年上半年漸進放寬防疫政策的預期，再加上進一步加大宏觀政策支持力度，將有助於穩定房地產市場，並支持內需復蘇，有利服務和線下零售行業。

東亞：回調後續反彈 目標18700點

東亞銀行股票策略師陳偉聰亦認為，內地嚴禁隨意規模檢測封控，顯示內地未來政策方向對穩定經濟增長，會較防疫為優先，特別是在明年3月兩會召開以後加快開放，現時資金以炒作內地經濟重啟的趨勢為主，反而美國通脹等每月公布的經濟數據較為反覆，未必肯定通脹和加息放緩趨勢已成。

陳偉聰表示，恒指升至17,500點會有較大阻力，不過回調後可望延續反彈，目標可看18,700點。