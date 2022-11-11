經濟

香港地產

海富中心銀主盤1.9億易手 5年貶值四成

【明報專訊】商廈市場再錄銀主盤成交，市場消息稱，金鐘海富中心2座中層全層，面積約10,627方呎，最新以約1.9億元售出，呎價約17,879元，呎價為近8年多新低。據悉，原業主為國安國際（0143），在2017年1月以3.18億元、呎價29,924元購入，購入後作公司總部。該公司早前被停牌，今年3月初被清盤，物業隨後便淪為銀主盤。以現時成交價1.9億元計，即物業在5年間貶值1.28億元或40%。

另資深投資者羅守輝或旗下公司TOYOMALL的兩項物業，分別為旺角登打士廣場1至3樓全層，以及北角和富道僑裕大廈地下1號舖連入則閣樓，兩物業同於日前售出，成交價分別1.2億元及約5000萬元，共套現1.7億元。其中旺角登打士廣場1至3樓全層面積約9072方呎，以約1.2億元易手，呎價13,228元。據悉，現時正租予食肆，月租54.3萬元，2024及2025年分別加租至60.8萬及62.8萬元，租金回報約5.43至6.28厘。羅氏2004年以4000萬元購入，持貨約18年，帳面大賺1.3億元或3.25倍。

太古廣場整體出租率約97%

另外，太古廣場總經理Mark Celenk昨日出席太古地產（1972）旗下城市農圃活動時表示，金鐘太古廣場零售業務轉趨穩健，而聖誕節將至，預計零售業務將表現不俗，但整體行業或需待全面通關後始能復蘇。商廈市場方面，Mark Celenk稱，旗下太古廣場整體出租率約97%，與鰂魚涌太古坊出租率相若。太古地產亦伙拍德勤於太古廣場1期天台設置城市農圃 「太古廣場一期The Loop」，並於昨日揭幕，此為該集團在旗下物業設立的第五個天台城市農圃。

上 / 下一篇新聞

證監廉署搜多家上市公司 拘8人 上市公司主席落網 「唱高散貨」獲利1.9億
證監廉署搜多家上市公司 拘8人 上市公司主席落網 「唱高散貨」獲利1.9億
阻撓證監搜證罪成 黃敬凱判入獄兩周
阻撓證監搜證罪成 黃敬凱判入獄兩周
港股挫277點 成交跌穿千億 阿里騰訊美團拖低大市93點
港股挫277點 成交跌穿千億 阿里騰訊美團拖低大市93點
福布斯中國百大富豪財富按年蒸發四成
福布斯中國百大富豪財富按年蒸發四成
匯豐調低港今年GDP預測至負3.1%
匯豐調低港今年GDP預測至負3.1%
瑞聲第三季多賺28％ 勝預期
瑞聲第三季多賺28％ 勝預期
惠康萬寧母企：第三季經營改善
惠康萬寧母企：第三季經營改善
FTX瀕爆煲 虛幣價格全線挫 比特幣曾跌穿1.6萬美元 見近兩年低
FTX瀕爆煲 虛幣價格全線挫 比特幣曾跌穿1.6萬美元 見近兩年低
HashKey獲發牌 處理虛擬資產交易
HashKey獲發牌 處理虛擬資產交易
澳門6賭企上季全線虧蝕
澳門6賭企上季全線虧蝕
海通：港助內地生科股融資「出海」
海通：港助內地生科股融資「出海」
中芯上季純利大升近半 今季收入料跌逾一成
中芯上季純利大升近半 今季收入料跌逾一成
偉易達半年多賺6.6% 料全年生意額跌
偉易達半年多賺6.6% 料全年生意額跌
宏利港新業務價值 上季瀉三成
宏利港新業務價值 上季瀉三成
admanGO：港上季廣告開支升4%
admanGO：港上季廣告開支升4%
美上月CPI升7.7% 低預期 今年1月以來最低 美股早段飈
美上月CPI升7.7% 低預期 今年1月以來最低 美股早段飈
Twitter擬進軍支付市場 提供高息帳戶
Twitter擬進軍支付市場 提供高息帳戶
瑞信美發債 收益率達「垃圾債」水平
瑞信美發債 收益率達「垃圾債」水平
張兆聰：再炒內地棄清零 撐市效果成疑
張兆聰：再炒內地棄清零 撐市效果成疑
植耀輝：恒指15000點有支持
植耀輝：恒指15000點有支持
方保僑：Tesla與Twitter存在企業文化落差
方保僑：Tesla與Twitter存在企業文化落差
技術取勝：微創醫療中線轉穩
技術取勝：微創醫療中線轉穩
盧駿匡：熊巿做淡為主 博反彈為副
盧駿匡：熊巿做淡為主 博反彈為副
劉思明：買轉穩股為主 小注入飈升股為輔
劉思明：買轉穩股為主 小注入飈升股為輔
周顯：跌巿莫摸底 留兩成現金
周顯：跌巿莫摸底 留兩成現金
譚新強：美中期選舉塵埃未落定 中美局勢仍趨緊張
譚新強：美中期選舉塵埃未落定 中美局勢仍趨緊張
湯文亮：放寬按揭 港3年內復元
湯文亮：放寬按揭 港3年內復元
海外買家觀望 星洲租賃價量齊升
海外買家觀望 星洲租賃價量齊升
凱帆軒海景戶690萬沽 返8年前價 凶宅樓下2房改1房 4年實蝕近三成
凱帆軒海景戶690萬沽 返8年前價 凶宅樓下2房改1房 4年實蝕近三成
LP10首錄租賃 3房月租2.7萬
LP10首錄租賃 3房月租2.7萬
澐璟首批88個私家車位 327萬入場
澐璟首批88個私家車位 327萬入場
新地7商場斥200萬推雙11消費優惠
新地7商場斥200萬推雙11消費優惠
興曄堅尼地城地 料成公司港頭炮項目
興曄堅尼地城地 料成公司港頭炮項目