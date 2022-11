新地7商場斥200萬推雙11消費優惠

新地執行董事馮秀炎表示,近年「雙11」瘋狂購物風氣盛行,加上聖誕節將至,繼消費券後,「雙11」定必成為新消費動力,市民為換季及預備慶祝聖誕佳節,消費購物意欲更濃,預期旗下商場本月人流及營業額將有雙位數字增長。

MegaBox出租率逾九成

另嘉里(0683)九龍灣MegaBox斥資逾百萬元宣傳費,推出「Joy to the World of Van Gogh」梵高沉浸式體驗展聖誕大型裝置,將展示梵高五大經典著名畫作,各特別加入數碼元素,讓顧客以嶄新角度欣賞梵高作品,同場更設有禮品店,發售由法國博物館直送的禮品。MegaBox高級總監吳鎧廷表示,商場今年第三季比上半年人流增加四成至五成,生意額亦增加約兩成至三成,預計聖誕節活動能帶動商場人流及商戶之營業額增加約10%至20%。他又稱,現時商場出租率逾九成,續租率亦達九成,今年全年將有25間新店及限定店相繼進駐。