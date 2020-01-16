經濟

香港地產

LP10首錄租賃 3房月租2.7萬

【明報專訊】踏入年底，多個新盤項目陸續展開交樓程序，為租務市場帶來新供應；事實上，入伙盤租務市場暢旺，近日多個入伙盤均錄得預租成交（見表），其中將軍澳日出康城LP10亦將陸續入伙，市場錄得首宗租賃成交。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，LP10 2A座高層B室，實用面積867方呎，3房1套連多用途套房間隔，以月租2.7萬元租出，實用呎租31元。業主去年3月1525.3萬元一手購入，租金回報約2.1厘。伍補充，該屋苑現有約83個放租盤，以2房戶為主，叫租由1.5萬元起。

柏傲莊2房月租2萬 呎租44元

即將入伙的港鐵大圍站柏傲莊迄今累錄約4宗租賃成交，該屋苑最新錄得首宗2房戶預租個案。中原地產高級區域董事歐偉基表示，柏傲莊3A座高層C室，實用面積452方呎，2房間隔，業主放盤開價約2.2萬元，議價後減租2000元或約9％，以月租2萬元租出，實用呎租逾44元，租客為專業人士。業主2020年約980萬元一手購入，租金回報約2.4厘。柏傲莊目前約有100個租賃放盤，1房叫租1.6萬元起。

至於另外兩個正在交樓的主要新盤，包括將軍澳海茵莊園及馬鞍山SILVERSANDS，目前則分別錄約106個及約10個放租盤，連同LP10及柏傲莊，市場現時有近300個入伙租盤供應，以1房及2房戶為主。

此外，西貢再錄洋房租賃成交。中原地產區域營業董事陳沛堯表示，西貢匡湖居C段單號屋，實用面積1371方呎，3房1套連工人房間隔，另連900方呎私人花園，月租6萬元租出，實用呎租44元。業主2010年以約1400萬元購入，租金回報5.1厘。

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