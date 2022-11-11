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經濟
2022年11月11日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
證監廉署搜多家上市公司 拘8人 上市公司主席落網 「唱高散貨」獲利1.9億
阻撓證監搜證罪成 黃敬凱判入獄兩周
港股挫277點 成交跌穿千億 阿里騰訊美團拖低大市93點
福布斯中國百大富豪財富按年蒸發四成
匯豐調低港今年GDP預測至負3.1%
瑞聲第三季多賺28％ 勝預期
惠康萬寧母企：第三季經營改善
FTX瀕爆煲 虛幣價格全線挫 比特幣曾跌穿1.6萬美元 見近兩年低
HashKey獲發牌 處理虛擬資產交易
澳門6賭企上季全線虧蝕
海通：港助內地生科股融資「出海」
中芯上季純利大升近半 今季收入料跌逾一成
偉易達半年多賺6.6% 料全年生意額跌
宏利港新業務價值 上季瀉三成
admanGO：港上季廣告開支升4%
美上月CPI升7.7% 低預期 今年1月以來最低 美股早段飈
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瑞信美發債 收益率達「垃圾債」水平
張兆聰：再炒內地棄清零 撐市效果成疑
植耀輝：恒指15000點有支持
方保僑：Tesla與Twitter存在企業文化落差
技術取勝：微創醫療中線轉穩
盧駿匡：熊巿做淡為主 博反彈為副
劉思明：買轉穩股為主 小注入飈升股為輔
周顯：跌巿莫摸底 留兩成現金
譚新強：美中期選舉塵埃未落定 中美局勢仍趨緊張
湯文亮：放寬按揭 港3年內復元
海外買家觀望 星洲租賃價量齊升
凱帆軒海景戶690萬沽 返8年前價 凶宅樓下2房改1房 4年實蝕近三成
LP10首錄租賃 3房月租2.7萬
澐璟首批88個私家車位 327萬入場
新地7商場斥200萬推雙11消費優惠
海富中心銀主盤1.9億易手 5年貶值四成
興曄堅尼地城地 料成公司港頭炮項目
周顯：跌巿莫摸底 留兩成現金
【明報專訊】有讀者問，恒指跌到大約幾多點，會重鎚買股票，即是大約身家五成左右。
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
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