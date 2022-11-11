經濟
國際金融

Twitter擬進軍支付市場 提供高息帳戶

【明報專訊】全球首富馬斯克在Twitter Spaces語音聊天室透露，Twitter有意進軍支付市場，長遠可能為用戶提供高息的貨幣市場帳戶（money market accounts），以鼓勵用戶將現金存入Twitter，性質似乎類似於支付寶的餘額寶。馬斯克構思，Twitter未來可綁定扣帳卡（debit cards）及銀行帳戶，讓用戶在Twitter向他人匯款，又或將現金轉帳到經身分認證的銀行帳戶，類似於馬斯克有份創辦的網上支付平台PayPal（美：PYPL）。

綁定銀行帳戶 可向他人匯款

馬斯克早在1999年有份創辦網上銀行X.com，而該公司其後發展成PayPal。剛獲馬斯克收購的Twitter，上周已向美國財政部金融犯罪執法局（ FinCEN）提交文件，申請處理支付程序。任何企業都要先行向FinCEN註冊，才能進行匯款、兌換貨幣，或處理支票等操作。

馬斯克表示有意把Twitter打造成用戶開立貨幣帳戶、進行網購的軟件。他假設Twitter可能會預先為用戶充值帳戶，「例如給你10美元，你可以向Twitter平台的任何帳戶轉帳」。他說如用戶要退出支付系統，只要他們為自己的Twitter帳戶綁定經認證的銀行帳戶，就可轉走餘額。

馬斯克對Twitter的構思，可能使其成為蘋果即將推出的高息儲蓄帳戶，又或PayPal、Venmo等支付系統的競爭對手。馬斯克對Twitter的收購，令該公司背負130億美元債務，而Twitter需為這筆債務每年支付逾10億美元利息，這對長期虧損的Twitter構成沉重的財政壓力，促使馬斯克急於開拓新財源。

不過，馬斯克沒有表明其支付構想將會實現，目前有可能只是他的一些構思。在馬斯克收購Twitter前，該平台有一些打賞創作者的功能，並讓創作者收取訂閱費用，但並未建構出複雜的支付系統。馬斯克此前曾表示，計劃將Twitter發展成類似於微信的「超級軟件」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕馬斯克 高息存款 支付平台

上 / 下一篇新聞

證監廉署搜多家上市公司 拘8人 上市公司主席落網 「唱高散貨」獲利1.9億
證監廉署搜多家上市公司 拘8人 上市公司主席落網 「唱高散貨」獲利1.9億
阻撓證監搜證罪成 黃敬凱判入獄兩周
阻撓證監搜證罪成 黃敬凱判入獄兩周
港股挫277點 成交跌穿千億 阿里騰訊美團拖低大市93點
港股挫277點 成交跌穿千億 阿里騰訊美團拖低大市93點
福布斯中國百大富豪財富按年蒸發四成
福布斯中國百大富豪財富按年蒸發四成
匯豐調低港今年GDP預測至負3.1%
匯豐調低港今年GDP預測至負3.1%
瑞聲第三季多賺28％ 勝預期
瑞聲第三季多賺28％ 勝預期
惠康萬寧母企：第三季經營改善
惠康萬寧母企：第三季經營改善
FTX瀕爆煲 虛幣價格全線挫 比特幣曾跌穿1.6萬美元 見近兩年低
FTX瀕爆煲 虛幣價格全線挫 比特幣曾跌穿1.6萬美元 見近兩年低
HashKey獲發牌 處理虛擬資產交易
HashKey獲發牌 處理虛擬資產交易
澳門6賭企上季全線虧蝕
澳門6賭企上季全線虧蝕
海通：港助內地生科股融資「出海」
海通：港助內地生科股融資「出海」
中芯上季純利大升近半 今季收入料跌逾一成
中芯上季純利大升近半 今季收入料跌逾一成
偉易達半年多賺6.6% 料全年生意額跌
偉易達半年多賺6.6% 料全年生意額跌
宏利港新業務價值 上季瀉三成
宏利港新業務價值 上季瀉三成
admanGO：港上季廣告開支升4%
admanGO：港上季廣告開支升4%
美上月CPI升7.7% 低預期 今年1月以來最低 美股早段飈
美上月CPI升7.7% 低預期 今年1月以來最低 美股早段飈
瑞信美發債 收益率達「垃圾債」水平
瑞信美發債 收益率達「垃圾債」水平
張兆聰：再炒內地棄清零 撐市效果成疑
張兆聰：再炒內地棄清零 撐市效果成疑
植耀輝：恒指15000點有支持
植耀輝：恒指15000點有支持
方保僑：Tesla與Twitter存在企業文化落差
方保僑：Tesla與Twitter存在企業文化落差
技術取勝：微創醫療中線轉穩
技術取勝：微創醫療中線轉穩
盧駿匡：熊巿做淡為主 博反彈為副
盧駿匡：熊巿做淡為主 博反彈為副
劉思明：買轉穩股為主 小注入飈升股為輔
劉思明：買轉穩股為主 小注入飈升股為輔
周顯：跌巿莫摸底 留兩成現金
周顯：跌巿莫摸底 留兩成現金
譚新強：美中期選舉塵埃未落定 中美局勢仍趨緊張
譚新強：美中期選舉塵埃未落定 中美局勢仍趨緊張
湯文亮：放寬按揭 港3年內復元
湯文亮：放寬按揭 港3年內復元
海外買家觀望 星洲租賃價量齊升
海外買家觀望 星洲租賃價量齊升
凱帆軒海景戶690萬沽 返8年前價 凶宅樓下2房改1房 4年實蝕近三成
凱帆軒海景戶690萬沽 返8年前價 凶宅樓下2房改1房 4年實蝕近三成
LP10首錄租賃 3房月租2.7萬
LP10首錄租賃 3房月租2.7萬
澐璟首批88個私家車位 327萬入場
澐璟首批88個私家車位 327萬入場
新地7商場斥200萬推雙11消費優惠
新地7商場斥200萬推雙11消費優惠
海富中心銀主盤1.9億易手 5年貶值四成
海富中心銀主盤1.9億易手 5年貶值四成
興曄堅尼地城地 料成公司港頭炮項目
興曄堅尼地城地 料成公司港頭炮項目