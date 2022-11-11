Twitter擬進軍支付市場 提供高息帳戶

綁定銀行帳戶 可向他人匯款

馬斯克早在1999年有份創辦網上銀行X.com，而該公司其後發展成PayPal。剛獲馬斯克收購的Twitter，上周已向美國財政部金融犯罪執法局（ FinCEN）提交文件，申請處理支付程序。任何企業都要先行向FinCEN註冊，才能進行匯款、兌換貨幣，或處理支票等操作。

馬斯克表示有意把Twitter打造成用戶開立貨幣帳戶、進行網購的軟件。他假設Twitter可能會預先為用戶充值帳戶，「例如給你10美元，你可以向Twitter平台的任何帳戶轉帳」。他說如用戶要退出支付系統，只要他們為自己的Twitter帳戶綁定經認證的銀行帳戶，就可轉走餘額。

馬斯克對Twitter的構思，可能使其成為蘋果即將推出的高息儲蓄帳戶，又或PayPal、Venmo等支付系統的競爭對手。馬斯克對Twitter的收購，令該公司背負130億美元債務，而Twitter需為這筆債務每年支付逾10億美元利息，這對長期虧損的Twitter構成沉重的財政壓力，促使馬斯克急於開拓新財源。

不過，馬斯克沒有表明其支付構想將會實現，目前有可能只是他的一些構思。在馬斯克收購Twitter前，該平台有一些打賞創作者的功能，並讓創作者收取訂閱費用，但並未建構出複雜的支付系統。馬斯克此前曾表示，計劃將Twitter發展成類似於微信的「超級軟件」。

（綜合報道）

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