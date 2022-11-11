經濟

澳門6賭企上季全線虧蝕

【明報專訊】受疫情及防控措施影響，餘下兩間博企銀娛（0027）及永利澳門（1128）公布第三季度業績，俱錄得虧損。銀娛季內由盈轉虧，錄得LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）達5.81億元，按季擴大；永利澳門季內LIBTDA亦錄得6561.4萬美元（約5.12億港元），淨虧損亦擴大至達2.42億美元（約18.88億港元）。總結第三季，6間賭企均告虧蝕（見圖）。

銀娛第三季收入按年瀉逾半

據銀娛業績顯示，第三季收入錄得20億元，按年瀉逾五成，按季少16%。銀娛去年第三季經調整EBITDA錄得5.03億元，今年則虧損並錄得LBITDA達5.81億元，對比上季LBITDA僅為3.84億元。銀娛補充，第三季博彩業務尤其澳門銀河淨贏率偏低，僅錄得2%，去年同期及第二季分別為3.7%及4.2%。若將淨贏率正常化後，期內集團經調整LBITDA為5.61億港元，較第二季的LBITDA約4.08億元擴大，去年第三季同期則錄得EBITDA為4.83億元。不過，銀娛資產負債表繼續保持淨現金，截至9月底止錄得193億元，現金及流動投資則為225億元，核心負債約3億元，按年相若。

另外，永利澳門第三季淨虧損擴大，達2.42億美元（約18.88億港元），去年同期蝕1.8億美元（約14.04億港元）。旗下永利皇宮LBITDA錄2181萬美元（約1.7億港元），較上季4995萬美元改善，但永利澳門LBITDA錄4381萬美元（約3.42億港元），較上季4039萬美元略有惡化。截至9月底，集團持有現金9.97億美元（77.77億港元），負債高達121.2億美元（約945.36億港元）。

大摩上調永利澳門目標價65%

摩根士丹利發報告指出，永利澳門第三季業績勝預期，估計高端中場不受內地打擊非法賭博及走資影響，其佔賭收份額亦較預期高，對永利澳門股價走勢有利。大摩給予永利澳門評級「增持」，目標價6.5元，即較現價有65%升幅。

昨日兩間賭企公布業績後，股價隨大市下跌，銀娛跌1.7%至42.25元，永利澳門跌1.5%，收報3.93元。

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