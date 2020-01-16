經濟

匯豐調低港今年GDP預測至負3.1%

【明報專訊】匯豐發表報告，將香港今年經濟增長預測，由按年負0.5%下調至負3.1%，差過政府8月估計介乎正增長0.5%至負增長0.5%之間。對2023年經濟增長預測，亦由正增長4%略減至3.5%。匯豐指出，高利率影響本地投資，對香港經濟增長打擊大於預期，不過認為明年內地經濟回穩，應對香港經濟有幫助。

匯豐預期，聯儲局仍將會在12月和明年2月各加息0.5厘，即至明年2月加息至4.75厘，並維持至2024年底。第三季香港GDP按年意外倒退4.5%，匯豐指美國快速加息推升港元拆息，增加貸款成本，令投資增長在未來數季也面臨壓力。另外，私人物業投資佔整體投資三成，樓價下挫亦影響明年經濟。

樓價料今年跌8% 明年再跌7%

不過匯豐指出，本地疫情受控加上就業情况改善，消費保持穩定，預期消費券可為第四季GDP提振2.7個百分點。雖然該行預計明年政府不會派發消費券，不過就業市場強勁，加上本地疫情防控有放鬆空間，因此仍然預期明年消費穩步復蘇。另外，匯豐預計明年內地經濟增長將超過5%，或能抵消加息對香港的影響。

樓市方面，匯豐預期今年本港樓價全年下跌8%，明年再跌7%。若內地客回歸香港市場，將有助於增加對香港地產的需求。

相關字詞﹕本港樓價 香港經濟 港元拆息 經濟增長 消費券 加息 香港 新冠肺炎

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