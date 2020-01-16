經濟

港股挫277點 成交跌穿千億 阿里騰訊美團拖低大市93點

【明報專訊】加密貨幣交易所幣安拒絕收購陷入流動性危機的同業FTX，引發多隻主要加密貨幣急跌，令市場避險情緒再度升溫。加上美國共和黨在國會中期選舉優勢不似預期，拖累美股道指隔晚大跌近650點，亞太區股市昨日承接外圍跌勢，恒指早上低開220點，早市進一步失守萬六，最低見15,945點，下午跌幅收窄，收報16,081點，下跌277點或1.7%，守於20天線（15,906點）以上，主板成交921億元，是一周以來再次縮減至少於千億元。

美股拖累 亞太區股市普遍跌

國指昨日收報5417點，下跌2.13%，科指下跌3.28%，下跌3172點，A股亦跟隨外圍下跌，滬深300指數下跌0.77%，至3685點。市場近日面臨的風險因素增加，加密貨幣爆發幣災，與半導體業關係較高的台股和韓股指數，分別跌0.99%和0.91%。越南監管部門近期加強調查債券發行和高利率借貸，引發投資者擔心地產行業出現流動性問題，越南股指昨跌3.89%（見表），為亞太區表現最差股市。

分析：中線不明朗因素仍多

幣災拖累科技股表現，阿里巴巴（9988）股價跌4.55%，騰訊（0700）和美團（3690）股價分別跌2.28%及1.67%，合共拖累恒指下跌93點。特斯拉電動車在內地再降價，加上行政總裁馬斯克再沽出持股，拖累電動車行業股價，蔚來（9866）跌13.2%，小鵬（9868）亦跌9.48%。此外，光大銀行（6818）傳首席業務總監張博被帶走調查，股價昨跌1.87%。

恒指上周急升近1300點後，本周連跌3日回吐逾500點，凱基亞洲投資策略部主管溫傑指出，除了加密市場和美國中期選舉外，市傳美國對中概股核數工作尚未完成，未知審查結果，因此回吐部分早前升幅。他認為港股仍企在20天線以上，自14,500點以來的反彈應未完結，市場關注10月通脹能否如預期回落至8%以下，否則外圍下跌可能會進一步拖累港股。不過他認為，困擾港股的基本因素，包括內地放寬疫情管控和中概股監管問題解決，市場雖傳出改善迹象，但未有實際消息公布，改變以上的利淡基本因素，所以中線而言，恒指面對不明朗因素仍多。

相關字詞﹕中期選舉 溫傑 加密貨幣 越南 科技股 恒指 港股

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