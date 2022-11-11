證監廉署搜多家上市公司 拘8人 上市公司主席落網 「唱高散貨」獲利1.9億

明報記者 陳偉燊

證監會及廉政公署在今次行動各出動逾120人及70人，共搜查50個處所，當中逾20個處所由兩家機構聯合搜查，被查的包括多家上市公司及經紀行，消息指出涉6家上市公司的股份可能被「唱高散貨」及其他市場失當行為。證監會指出，深入調查時初步發現可疑交易活動，當中除涉及特定市場失當行為外，亦涉嫌觸犯貪污罪行，遂轉介廉署跟進，繼而聯合行動。由於調查進行中，兩家機構均不作進一步評論。

萬成金屬稱被監管機構搜查

市場傳言涉案創業板公司萬成金屬，昨早已發公告確認有監管機構在周三到過辦事處，卻未能發現其管理層，並謂在有需要時會向監管機構提供協助。另外，市場有傳言稱，包括皓文控股（8019）主席徐愛妮，另一隻創業板公司國茂控股（8428）亦捲入今次監管機構聯合行動。不過港交所網站顯示，皓文昨晚仍上載由徐愛妮署名的季度業績報告。

據了解，今次大搜查事涉多年前已轉趨低調，但曾經活躍於細價股市場的兩名金融界中人。自2017年6月中爆發細價股「粉塵風暴」股價暴跌事件後，人稱「粉哥」的葉志輝再捲入今次監管機構大搜查行動的消息，昨日在市場不脛而走。另一同樣捲入「粉塵風暴」的金融界中人，曾打理的證券公司其後轉名並另立名號繼續營運，據稱今次再捲入新一輪調查。

徐愛妮葉志輝等傳涉案

翻查資料，當年有「股壇長毛」之稱的David Webb點名呼籲投資者勿沾手的50隻「謎網股」部分股份同日股價暴跌，市值蒸發約450億元，震動股壇。事隔5年又再有「粉塵風暴」主角人物捲入監管機構搜查行動，再度引起市場關注。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，打擊社交媒體「唱高散貨」一直都是其中一項首要執法工作。剛採取的執法行動向公眾傳達明確信息，就是證監會對上市公司的股東及高層人員，以至證監會持牌人積極參與這些操縱行為，絕不姑息，因為他們的失當行為損害到少數股東的權益和香港金融市場的聲譽。

副廉政專員兼執行處首長丘樹春稱：「涉及貪污的市場失當行為本質上較為複雜，打擊相關罪行有賴廉署與證監會通力合作及雙方專業執法。廉署會繼續與證監會保持緊密聯繫，攜手打擊不法之徒藉貪污手段從事非法活動，以維護香港的廉潔國際金融中心地位。」