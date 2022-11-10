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經濟
2022年11月10日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
澐璟首批11伙兩房招標 破一手指引 保利：非地建會成員 梁志堅：發展商欲試市場水溫
必嘉坊‧迎匯最快下周首輪開售
三辣稅上月錄1.6億 紀錄新低
堅尼地城蚊型地 樓面呎價跌穿萬元
沙田中心鳳凰樓478萬沽 持貨5年實蝕逾一成
領展大幅加租8.5% 續租反應正面 港零售出租率逾97%近新高 租戶銷售跑贏同業
中期減派息 股價挫4%失守50元
對手疑遭蘋果撤訂單 瑞聲曾升15%
傳美國增建工廠產3納米晶片 台積電：未確定規劃
外匯波動原材料價漲 德昌半年純利跌四成
泰加指網傳張德熙與監管人員對話 已促當局澄清 稱尋法律意見
國泰CEO鄧健榮退休 林紹波接任
人行2500億助民企融資 內房股急升 美銀：未知多少撥內房 暫持保守態度
北水終止連續24日淨流入 昨走資近7億
內地10月通脹2.1% 低於市場預期
Adidas上季績差 大幅下調全年業績指引
AI藥研公司英矽智能擬與賽諾菲合作
德永佳中期少賺18% 每股派息增
Meta裁1.1萬人 佔總數13% 朱克伯格承認錯估收入 過度招聘
迪士尼串流訂戶量續勝Netflix
幣安救FTX 擬購非美國業務
張兆聰：憧憬救房企 龍湖可博反彈
技術取勝：中軟調整料5.7元有支持
劉思明：補倉買盤無以為繼 大巿現沽壓
周顯：印度「潛力」無可限量
湯文亮：新豪門恩怨之家族辦公室
標普：港地產商財務穩 無降級壓力
甲廈供過於求 明年租金續跌
技術取勝：中軟調整料5.7元有支持
【明報專訊】碧桂園宜突破50天線（圖）
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