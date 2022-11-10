德永佳中期少賺18% 每股派息增

派中期息0.1元 按年升25%

集團中期收入按年跌18.6%至33.98億元，毛利率28.7%，按年升0.5個百分點。分部收入方面，紡織業務收入按年跌15.2%至25.77億元，佔總營業額的75.8%，較上財年期升2.9個百分點，分部毛利率減少0.2個百分點至21.8%。

零售及分銷業務方面，銷售淨額減少27.5%至8.2億元，佔總營業額24.1%。當中，中國市場由於個別省市出現新的病例，政府繼續實施嚴厲的防控疫情措施，令銷售淨額減少37.2%至5.53億元，但毛利率反增加3.7個百分點至45.5%。

集團指出，中國市場前景仍然低迷和不確定，上半財年集團在中國內地已淨關閉176間自營店，佔該市場整體自營店舖的12.7%。為控制經營成本及改善此業務業績，集團將進一步減少實體店店舖數目和將重心轉移至拓展線上銷售、聯銷店及特許經營店業務。

香港市場方面，在第五波疫情後確診案例隨後開始下降，然而嚴格的出入境管制仍令旅客卻步。因此香港銷售淨額輕微增加1.6%至2.55億元，毛利率為49.2%，按年跌0.9個百分點。

臨近期末，政府放寬社交距離措施及隔離政策，並發放消費券，公司期待下半年度銷售淨額將會有所增長。據細分下，班尼路（Baleno ）品牌期內銷售額為7.88億元，按年跌25.4%。