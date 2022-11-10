人行2500億助民企融資 內房股急升 美銀：未知多少撥內房 暫持保守態度

明報記者 方楚茵

旭輝急升近29% 龍光升19%

中國銀行間交易商協會指出，「第二支箭」由人民銀行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資；預計可支持約2500億元民營企業債券融資。

對於今次人行支持再融資2500億元，投行美銀指出，對人行直接提供資金支援內房感到驚喜，但由於2500億元的額度覆蓋其他民營企業，尚未清楚有多少額度留予內房開發商，但若全部配給予內房開發商，則相當於一些具前景的內房企短期債務總額。而近期內房板塊的反彈，可能已部分反映這類政策的影響。

另一方面，美銀認為此政策對實體市場影響或有限，因買家在購買力有限及樓價疲弱下仍然謹慎，加上之前的政策一再令市場失望，認為需要對今次內房的金援額度持保守態度。該行相信，真正能改變結果的是實體市場的銷售復蘇，並預計到明年實體市場仍將面臨壓力。內房在債務持續滾動下，卻無法有機產生現金流，或令更多內房股陷「殭屍」狀態。

外電：建業地產未能支付境外債利息

券商銀河聯昌指出，市場認為早前獲選房企提供50億至100億元的融資，作用不大，但是次絕對有利內房，因相關操作有助內房再融資。該行又認為，部分房企包括時代中國（1233）、旭輝（0884）、合景泰富（1813）、碧桂園（2007）等流動性有引起市場關注的股份將更為受益。

境內融資逐步放寬之際，境外卻頻傳壞消息，據外電報道，已獲國企入股的建業地產（0832）未能支付境外債利息。據指建業地產一筆2023年到期的美元票據的債息原應於本周一到期支付，惟部分債券持有人仍未收到相關利息款，據指應付利息總額為780萬美元，但由於該筆債息支付有30天寬限期內，故尚未構成債務違約。

此外，正榮（6158）公布，考慮到目前緊張的流動性情况，以及為了公平對待所有債權人，集團預期集團成員可能無法在到期時或在寬限期內履行其還款義務。