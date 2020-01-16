國泰CEO鄧健榮退休 林紹波接任

鄧健榮轉任太古企業事務董事

賀以禮表示，感謝鄧健榮於任內成功帶領國泰在2020年企業重組，及應對疫情等事宜上貢獻良多，他任內經歷國泰75年多以來最動盪的時期，國泰現能走出漫長的危機，實有賴行政總裁的領導。鄧出任太古新設的崗位履職後，將負責有關持份者管理、企業關係及議題管理的事務。

賀以禮亦向林紹波致賀，他稱林出任行政總裁，實在深慶得人，近年亦與他緊密合作。林將領導國泰繼續朝疫情後的復常邁進，迎接「三跑」系統的落成，以及繼續增加客運運力，強化航班網絡。

機管局伙珠海推客運服務

另一方面，香港機場管理局昨日與珠海市政府簽署合作備忘錄，雙方將合辦「經珠港飛」客運服務，當中包括發展兩地的直航客運、國際貨運業務、建造港珠高端航空產業園，以及積極商議入股珠海機場等，旨在推動大灣區整體航空業發展。