傳美國增建工廠產3納米晶片 台積電：未確定規劃

據報，台積電計劃在鳳凰城北部再設新廠，將會採用3納米製程，為目前技術能夠生產最小且速度最快的晶片，投資規模與兩年前所承諾的120億美元（約936億港元）相若，估計將於未來數月公布此消息。

一期廠房擬升級改產4納米晶片

至於目前正在興建當中、原計劃生產5納米晶片的工廠，消息人士表示，台積電正準備改為生產更先進的4納米晶片。此前台積電曾表示，將於今年12月到美國新廠，為第一批引進的設備舉辦裝機典禮，預計2024年開始量產。

雖然台積電對《華爾街日報》報道不予置評，惟公司其後澄清，目前正在建設的亞利桑那州晶片廠，包括一部分可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益。

台積電表示，美國新廠能夠保持公司未來擴張的靈活性，但目前尚未確定亞利桑那州晶片廠二期的規劃。有鑑於客戶對公司先進製程的強勁需求，台積電將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計劃。