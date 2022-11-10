中期減派息 股價挫4%失守50元

截至今年9月底，領展的物業收入淨額按年增長4.5%，達到45.87億元。扣除分派及應佔資產淨值變動，單位持有人應佔溢利達30.1億元，扭虧為盈。但因期內沒有提供酌情分派，因此中期每單位分派減少。

王國龍：視乎價格回購

集團行政總裁王國龍表示，今後會視乎價格情况回購，至於在酌情分派方面，他說：「集團在早年將部分香港項目以好價脫手後，他們已在之後3年增加酌情分派，但是就算將來沒有酌情分派，相對過往分派仍然有小量增幅」。按領展由2018年至2022年3月底的5個年度計，撇除酌情分派，原有派息均逐年遞增（見表2）。

此外，領展因近年不時出擊收購內地、英國及澳洲物業，同樣面對美元強勢及在地國的貨幣貶值問題。執行董事兼首席財務總裁黄國祥在講解業績時表示，他們已為在外地的收購項目於當地以當地貨幣借貸，因此已全面對冲風險。面對美國息口上升，領展手上有逾半債務為固定息率，加上上半年利息成本才約2.5厘，因此集團會透過管理債務比率及規模等手段，管理好財務狀况。若利息成本上升1厘，料稅後財務開支有約2億元變化。來自境外物業的可分派收入，則主要通過每年訂立外幣遠期合約對冲為以港元計值。