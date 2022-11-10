必嘉坊‧迎匯最快下周首輪開售

連方I推按揭優惠

樓花期長逾2年的必嘉坊‧迎匯，其中一項賣點為設計以都市綠洲概念為主。另外，萬科香港旗下樓花期長約20個月、鄰近港鐵深水埗站的醫局街連方I，周六首輪發售30伙。發展商昨日伙拍美聯物業、經絡按揭轉介，為買家提供「置低息高成數按揭優惠」；經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，「置低息高成數按揭優惠」的全期按息為銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率為最優惠利率（P=5.625厘）減2.75厘（即實際按息約為2.875厘），設最高2％現金回贈，按揭成數最高可達九成，最長按揭年期為30年。

UNIVERSITY HILL

下周上樓書

此外，新地（0016）再有新界新盤推出，旗下大埔白石角UNIVERSITY HILL，預計下周上載樓書，擬本月開價。新地代理總經理胡致遠表示，開價將參考項目第一期Silicon Hill。至於Silicon Hill，繼今年中推出至今，已累售約547伙，佔可發售單位的95%，餘貨以特色戶及大單位為主。

[香港地產]