Twitter擬建收費牆 馬斯克稱使用量新高

在輝瑞（美：PFE）、通用汽車（美：GM）等跨國企業暫停向Twitter落廣告之際，馬斯克昨發帖宣告Twitter使用量創新高，並戲言希望伺服器不要溶化。根據《金融時報》引述Twitter周一發給廣告商的電郵，其可貨幣化的每日活躍用戶（mDAUs）增幅，由次季按年增長15%，提升至目前按年增長20%，每日活躍用戶創新高，而Twitter的最大市場美國的增長更快。根據Twitter內部數據，自第二季末以來，Twitter增加超過1500萬mDAU，突破2.5億大關。

料130萬帳戶被停用

網絡分析機構Apptopia的數據顯示，馬斯克收購Twitter以來，該軟件每天的全球下載量輕微增至57.1萬次。不過《麻省理工科技評論》上周指出，自馬斯克於10月底將Twitter私有化以來，約130萬個Twitter帳戶被停用。

不過，在馬斯克收購Twitter後，投資者憂慮Twitter的虧損將迫使馬斯克沽出更多Tesla（美：TSLA）股份，令該股的沽壓增加，周一收市報197.08美元，創去年6月以來低位。不過《日經亞洲》指出，Tesla的利潤仍相當可觀，例如豐田（日：7203）第三季售出262萬輛汽車，是特斯拉的7.6倍，但豐田每輛車的淨利潤僅1200美元，相當於Tesla的八分之一（約9570美元）。

（綜合報道）

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