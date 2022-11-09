紐約梅隆投資管理Jeffrey Burger：息高違約率低 美市政債吸引

美國市政債券，又稱市政債，是由美國各州、城市或地方政府機構發行的債券。若按市政債的還款來源分類，主要可分為兩類：一類為以稅收作為還款來源的一般責任債券（general obligation bond），以及以來自地方特定基建如收費道路、機場或港口等的日常收入，作為還款來源的收入債券（revenue bond）。

持有人多持至到期 債價波幅低

Jeffrey Burger表示，由於市政債主要由地方政府發行，不受美國聯邦政府債務影響，大部分地方稅收相對穩定，且可發債的地方基建一般能提供穩定收入，因此市政債歷來的違約率非常低，甚至可說是幾乎不會出現違約。即使過去經歷「911」、金融海嘯，以至近年的新冠疫情爆發，市政債的違約率也未曾出現大幅上升，認為即使明年環球經濟增長減慢，市政債的違約率也不會有太大變化。

事實上，參考穆迪的數據，投資級別環球企業債在1970年至2020年間的違約率約2.24%，同期投資級別市政債的違約率僅0.1%（見圖）；若以最高級別債券比較，期內Aaa級環球企業債的違約率雖已低至0.35%，惟同級別市政債的違約率更低至0%。Jeffrey Burger補充，基於市政債的違約率較低，此類債券評級自然較高，目前市場上的市政債主要集中於Aa級別，而市場上的環球企業債則相對較多屬Baa級別，反映市政債的債券質素普遍較高。

要留意的是，大部分市政債以豁免持有人的美國聯邦所得稅方式發行，亦有部分市政債可豁免持有人的當州稅款，不少美國投資者買入此類債券後會持有至到期日，以致此類債券價格的波幅相對其他債券低。Jeffrey Burger表示，雖然加息周期下，今年所有類別債券的價格均錄跌幅，但市政債跌幅明顯較其他債券類別為低，以年初至11月2日各類債券指數的表現為例，其中美國國債及環球債券均跌逾兩成，環球企業債亦跌約19%，免稅市政債僅跌12%。

海外投資者比例低 具增長潛力

市政債違約率較低，價格又具防守力，如此高質的債券，為何過往未有廣受環球投資者追捧？Jeffrey Burger坦言，主要是基於債息不高，然而今年市政債債價下跌，孳息升至10年來鮮見的較高水平，以其管理的一隻可供環球投資者投資的市政債券基金為例，現時該基金投資組合的平均孳息率已升至約5厘，為基金成立5年以來的高位。而隨着孳息上升，加上此類債券低違約率及低波幅所提供的安全性，最近愈來愈多環球投資者注意到市政債，即便如此目前持有市政債的美國以外投資者比重仍偏低，於今年首季佔整體已發行市政債不足3%，故相信未來此類債券需求具龐大的增長空間，尤其是明年環球市場仍需面對地緣政治及環球經濟增長放緩等不明朗因素。

面對美息持續攀升，不少投資者均會將債券孳息與之比較。Jeffrey Burger不認為市政債的吸引力不如存款，皆因按往績，市政債孳息升幅每每走於加息之前，如目前市政債的孳息不僅已反映聯儲局本月加息0.75厘，並且已反映市場預期聯儲局下月將再加息0.75厘，若明年聯儲局放慢加息步伐，又或停止加息，甚至稍微減息，將對債券價格有所支持。

看好收入債多於一般責任債

不過，Jeffrey Burger提醒，縱使看好市政債前景，仍然要做好研究，因即使違約率偏低，市政債的債券評級也有可能受到其他因素影響，而遭評級機構下調，如債券所投資的基建所屬行業出現變化，一旦評級被調低，債格便會受壓，故要不時評估會影響債券評級的各種因素，並透露目前各類市政債中，相對於一般責任債券，較看好收入債券。

明報記者

[劉敬華 基金特區]