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PARK YOHO Bologna賞錦田山巒河景

【明報專訊】繼推出屯門兆康NOVO LAND、天水圍Wetland Seasons Bay第3期後，新地（0016）同系已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO系列，近期推出最後一期PARK YOHO Bologna；項目採中低密度發展，提供164伙，涵蓋開放式戶至四房單位。項目賣點是四周被翠綠山巒包圍，大部分單位可享有開揚綠意及錦田河景。

明報記者 何嘉慧

攝影 劉焌陶

屬單幢項目的Bologna，位於元朗青山公路潭尾段18 號，分A、B兩翼，提供164間分層單位，為系內單位最少一期；戶型多元化，提供開放式戶至4房戶型，單位實用面積介乎257至1155方呎（標準戶270至674方呎），另設特色戶。

609呎3房設開放式廚房

今次介紹的現樓示範單位為8B座6樓C室，3房間隔，實用面積609方呎；入門玄關處設多功能儲物櫃，戶主可按需要放置鞋類等個人物品。客飯廳面積約200方呎，方正實用，設落地玻璃窗，連接27方呎露台，外望翠綠景緻，天然光線可增加單位明亮度。廳區右側為開放式廚房，增設活動式餐枱，可供戶主備餐，不需要時可收摺起來節省空間。

靠近客廳的睡房佔地約73方呎，配備單人牀，房內兩則都設有窗；另一睡房約50方呎，打造為工作室，設書桌及裝飾架，可放置書本及裝飾物。

主人房在走廊盡頭，面積約100方呎，放置雙人牀，整個房間洋溢豪華格調。房內除落地窗外，牀頭左側設通風窗；浴室設計簡約，配有連花灑浴缸。

自然光線令室內明亮溫馨

發展商另開放一個連家具現樓單位，為8A座12樓A室，屬3房1套間隔，實用面積674方呎。入門左轉為傳統梗廚，內連接16方呎工作平台。廳區則佔地約170方呎，家具洋溢輕奢風，廳內放置4人長形飯桌；落地玻璃趟門連接露台，自然光線令單位明亮溫馨，可飽覽廣闊綠化景色；客廳設走廊通往各睡房。

主人睡房配有套廁，屬明廁；房內配落地玻璃窗。值得注意是，主人套房除在睡牀旁邊設落地玻璃窗外，在衣櫃旁邊亦設通風窗，惟窗口尺寸較小，景觀以樓景為主。另外兩間睡房，同樣約50方呎，一間為單人睡房，放置單人牀及衣櫃，另一間則設計成書房。

巴士接駁港鐵站 附近設商場

生活配套方面，PARK YOHO系列的雙會所「Club COMO」及「Club GARDA」，面積約12萬方呎，連公共花園及遊樂空間。會所提供約70項設施，包括50米室外泳池和25米室內恆溫泳池等，為住戶打造寫意休閒的意式生活。民生設施方面，屋苑附近設有商場PARK Circle，方便住戶購買日常用品。

對外交通方面，雖然屋苑位置偏離元朗市中心和港鐵站，惟屋苑設有交通總滙，提供68、68F、268M等巴士線，供住戶往返港鐵元朗站、YOHO Mall、荃灣西站等，往返外區尚算方便。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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